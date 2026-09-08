Mitsubishi Xpander giảm giá lăn bánh gần 100 triệu đồng, chi phí bảo dưỡng xe tháng này cũng rẻ hơn hẳn

Cả chủ xe Mitsubishi mới và đang sử dụng đều được áp dụng khuyến mại. Trong đó, Xpander nhận được hỗ trợ nhiều nhất.

Với Mitsubishi tại Việt Nam, các chương trình khuyến mại, hỗ trợ lệ phí trước bạ đã trở nên quen thuộc qua từng tháng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt trong tháng 9/2026 là hãng triển khai thêm chính sách hỗ trợ cho cả những người đang sử dụng xe.

Cả chủ xe Mitsubishi mới và người đang sử dụng xe đều được khuyến mại trong tháng 9 này. Ảnh: Đại lý

Xpander đỡ chi phí lăn bánh tới gần 100 triệu đồng

Trong đó, mẫu xe bán tốt nhất của hãng là Xpander nhận mức hỗ trợ chi phí mua xe và bảo dưỡng nhiều nhất. Mẫu MPV này được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đi kèm phiếu nhiên liệu. Giá trị quy đổi thực tế lên tới 95 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Cụ thể, Xpander AT Premium được hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 66 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 24 triệu đồng; Xpander AT nhận mức hỗ trợ trước bạ khoảng 59 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 36 triệu đồng; Xpander MT tiêu chuẩn có mức hỗ trợ trước bạ khoảng 57 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Với Xpander Cross, mức hỗ trợ trước bạ là 70 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Xpander là mẫu xe có giá trị khuyến mại lớn nhất của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Người dùng cũ cũng nhận được khuyến mại

Không chỉ giảm giá bán, người đang dùng xe Xpander cũng nhận đặc quyền giảm chi phí bảo dưỡng. Từ ngày 28/8/2026 đến hết ngày 30/9/2026, chủ xe Xpander làm dịch vụ tại đại lý được giảm 30% đối với dầu hộp số và lọc nhiên liệu.

Song song đó, toàn bộ người dùng xe Mitsubishi đều được áp dụng chương trình khuyến mại phụ tùng chung. Hãng giảm 30% chi phí cho lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, lưỡi gạt mưa và dung dịch vệ sinh dàn lạnh. Mức giảm 15% áp dụng cho lọc dầu động cơ, lốp xe, ắc quy, má phanh, nước làm mát và các dung dịch vệ sinh hệ thống nhiên liệu.

Chi phí bảo dưỡng xe Xpander cũng thấp hơn hẳn nhờ giá phụ tùng giảm 30%. Ảnh: Đại lý

Nhiều mẫu Mitsubishi khác được hỗ trợ chi phí lăn bánh với giá trị cao

Các dòng xe khác của Mitsubishi cũng nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ trong đợt này. Mẫu SUV đang "hot" Destinator phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khoảng 78 triệu đồng. Bản Destinator Ultimate nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ khoảng 43 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Mitsubishi khác cũng được hỗ trợ 100% trước bạ kèm quà tặng giá trị cao. Ảnh: Đại lý

Mẫu B-SUV Xforce tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản. Giá trị quy đổi lần lượt là 60 triệu đồng cho bản GLX, 66 triệu đồng cho bản Luxury và 72 triệu đồng cho bản Ultimate.

Dòng sedan Attrage sở hữu tổng giá trị hỗ trợ tối đa 48,5 triệu đồng. Bản Attrage MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khoảng 38 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 24,5 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và anten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Cuối cùng, tất cả phiên bản bán tải Triton đều áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Bản 2WD AT GLX nhận hỗ trợ 39 triệu đồng lệ phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho bản 2WD AT Premium là 46 triệu đồng và bản 4WD AT Athlete là 56 triệu đồng.