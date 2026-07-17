Mitsubishi Xforce hybrid lần đầu xuất xưởng từ nhà máy lắp xe cho Việt Nam: Giá quy đổi 650 triệu đồng, máy 1.6L, có chế độ thuần điện, tăng cạnh tranh Yaris Cross

Mitsubishi chính thức ra mắt dòng xe hybrid đầu tiên tại Indonesia mang tên Mitsubishi XForce HEV. Mẫu SUV đô thị này được sản xuất nội địa.

Mitsubishi Xforce hybrid ra mắt Indonesia

Mitsubishi chính thức trình làng mẫu xe XForce HEV tại Indonesia. Mẫu SUV đô thị này đánh dấu cột mốc quan trọng, trở thành dòng xe hybrid đầu tiên của Mitsubishi được giới thiệu tại quốc gia vạn đảo.

Xforce hybrid đã có mặt tại Indonesia sau khi mở bán tại Thái Lan trước đó. Ảnh: Kompas

Xe được trực tiếp sản xuất tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) tọa lạc trong khu công nghiệp GIIC, Cikarang, huyện Bekasi, tỉnh Tây Java - nơi cũng đang lắp ráp xe Xforce để xuất khẩu ra thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam.

Lộ trình bàn giao xe đến tay người tiêu dùng được lên kế hoạch triển khai đồng bộ từ cuối tháng 7 năm 2026. Đại diện hãng chia sẻ thêm rằng các đại lý ủy quyền hiện đã bắt đầu tiếp nhận các phiên bản chạy thử nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thực tế cho khách hàng trước khi quyết định xuống tiền mua xe.

Quá trình phát triển dòng XForce HEV được định hình dựa trên việc nghiên cứu sâu sắc thói quen sinh hoạt và nhu cầu dịch chuyển thực tế của người dùng bản địa. Kể từ thời điểm phiên bản động cơ đốt trong truyền thống xuất hiện lần đầu cách đây 2 năm, đội ngũ kỹ sư của hãng đã liên tục thu thập phản hồi nhằm cải tiến sản phẩm.

Sự xuất hiện này mở cơ hội cho Xforce hybrid về Việt Nam. Ảnh: Kompas

Về mặt định giá, phiên bản hybrid mới có mức giá niêm yết 445 triệu Rupiah (khoảng 649,7 triệu VND). Song song với đó, các tùy chọn động cơ xăng truyền thống vẫn được duy trì phân phối với giá 388 triệu Rupiah (khoảng 566,5 triệu VND) cho bản Exceed và 399 triệu Rupiah (khoảng 582,5 triệu VND) đối với bản cao cấp Ultimate.

Thông số kỹ thuật động cơ hybrid của Mitsubishi Xforce

Sức mạnh của Mitsubishi XForce HEV đến từ hệ thống truyền động lai, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6 lít DOHC MIVEC mang mã hiệu 4A92 và một mô-tơ điện phụ trợ, đi kèm bộ pin dung lượng 1,1 kWh. Khối động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 105,5 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện hỗ trợ sở hữu năng lực vận hành ấn tượng hơn khi có thể cung cấp mức công suất 114 mã lực và lực kéo đạt 255 Nm.

Toàn bộ sức mạnh của xe được truyền tải thông qua hệ thống điều khiển điện tử Shift by Wire, mang lại khả năng chuyển số mượt mà và nhạy bén hơn hẳn cơ cấu cơ khí truyền thống. Để làm phong phú thêm trải nghiệm cầm lái, nhà sản xuất đã bổ sung hai chế độ vận hành mới bao gồm chế độ thuần điện (EV Mode) và chế độ sạc pin (Charge Mode).

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống hybrid, nhưng ngoại hình xe cũng cập nhật nhẹ. Ảnh: Kompas

Sự nâng cấp này giúp nâng tổng số tùy chọn cấu hình vận hành lên con số bảy, tích hợp hoàn hảo cùng năm chế độ thích ứng địa hình sẵn có trước đó là Normal (Bình thường), Wet (Đường trơn trượt), Gravel (Đường sỏi đá), Mud (Đường bùn lầy) và Tarmac (Đường nhựa).