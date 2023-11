Mitsubishi Xforce đặt lên bàn cân với Seltos, Creta: Thua sức mạnh nhưng hơn nhiều mặt, dễ thành hàng hot trong phân khúc B

Theo dự kiến, Mitsubishi Xforce sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng cuối tháng 12/2023 hoặc đầu tháng 1/2024. Mẫu xe này sẽ gia nhập phân khúc SUV/crossover hạng B mà hiện có ít nhất 7 đối thủ đến từ các hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota, Mazda, Honda, Kia và Hyundai. Bản thân Xforce cũng đến từ một hãng xe lớn của Nhật.

Xforce tới Việt Nam khi phân khúc đã có nhiều đối thủ

Trong hơn 3 quý đầu năm 2023, Hyundai Creta và Kia Seltos vẫn là hai mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc. Đây sẽ là hai đối thủ khó nhằn bậc nhất của Mitsubishi Xforce tại Việt Nam trong thời gian tới. Sự cạnh tranh này không chỉ ở doanh số mà còn nằm ở nhiều yếu tố khác, ví dụ như trang bị nội, ngoại thất, sự thực dụng, khả năng vận hành, công nghệ an toàn và cả giá bán.

Kích thước top phân khúc

So với phần lớn đối thủ như Creta, Seltos, HR-V hay mới đây nhất có Yaris Cross, thì Xforce có kích thước tổng thể lớn hơn. Trục cơ sở 2.650 mm của Xforce thậm chí còn dài hơn Corolla Cross (2.640 mm) - mẫu xe thường được xếp chung "mâm" với cả nhóm xe hạng C.

Khoảng sáng gầm 222 mm của Xforce không chỉ lớn hơn các xe khác cùng phân khúc mà còn lớn hơn cả các xe phân khúc trên, ví dụ như CX-5 (200 mm) hay CR-V (198 mm).

Mitsubishi Xforce Hyundai Creta Kia Seltos Kích thước tổng thể (mm) 4.390 x 1.810 x 1.660 4.315 x 1.790 x 1.660 4.315 x 1.800 x 1.645 Trục cơ sở (mm) 2.650 2.610 2.610 Khoảng sáng gầm (mm) 222 200 190 Kích thước mâm - lốp 18 inch - 225/50R18 17 inch - 215/60R17 17 inch - 215/60R17

Kích thước tổng thể lớn hơn chưa khẳng định được nội thất của Xforce có rộng hơn các xe cùng phân khúc hay không. Tuy nhiên, với truyền thống làm nội thất xe thực dụng của Mitsubishi thì Xforce nhiều khả năng sẽ có khoang cabin rộng rãi.

Trang bị tiện nghi cạnh tranh

Xforce là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi tại Việt Nam được thiết kế khoang cabin hiện đại với 2 màn hình đặt nổi. Thiết kế này còn được bắt gặp trên một mẫu xe cùng phân khúc là Seltos.

Hãng xe Nhật cho thấy sự chú trọng vào trang bị tiện nghi của mẫu SUV/crossover hạng B mới của mình thông qua màn hình 12,3 inch cảm ứng, màn hình 8 inch sau vô-lăng, phanh đỗ điện tử, điều hoà tự động và đặc biệt là âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Xforce sẽ là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc dùng loa "hàng hiệu".

Mitsubishi Xforce Hyundai Creta Kia Seltos Màn hình trung tâm 12,3 inch 10,25 inch 10,25 inch Màn hình sau vô-lăng 8 inch 10,25 inch 7 inch Âm thanh Yamaha Premium Bose Loa thường Điều hoà Tự động Tự động Tự động Làm mát ghế - Có Có Phanh đỗ Điện tử Điện tư Cơ học Cửa sổ trời - - Có

Nhiều công nghệ an toàn tiên tiến

Nếu lấy phiên bản Indonesia làm chuẩn so sánh thì Xforce thua Creta, HR-V hay Yaris Cross về các tính năng an toàn tiên tiến (ADAS). Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, bản bán tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ có gói an toàn hiện đại này.

Hình ảnh rò rỉ về Xforce tại Việt Nam để lộ các chi tiết camera và radar ở phía trước xe. Do đó, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ có các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách hay đèn pha thông minh.

Chiếc Xforce bản cao cấp có các hệ thống phần cứng hỗ trợ gói ADAS

Thua sức mạnh, có điểm cộng về vận hành

Xét về sức mạnh động cơ, Xforce xếp ở sau Creta, Seltos, HR-V và Yaris Cross.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Xforce nằm ở các hệ thống hỗ trợ vận hành, ví dụ như 4 chế độ lái hay kiểm soát vào cua chủ động. Xforce còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc hiển thị được độ dốc và nghiêng thân xe, toạ độ với la bàn chi tiết, phù hợp với những ai thích lái xe khám phá.

Xforce có thể không bứt tốc nhanh nhưng lại đi địa hình và xử lý góc cua tốt

Mitsubishi Xforce Hyundai Creta Kia Seltos Động cơ 1.5L 1.5L 1.4L tăng áp Công suất (mã lực) 105 113 138 Mô-men xoắn (Nm) 141 144 242 Hộp số CVT CVT 7 DCT Chế độ lái 4 chế độ (thường, trơn trượt, sỏi đá, bùn lầy) - 3 chế độ (tiết kiệm, thường, thể thao) Chế độ lực kéo - - 3 chế độ (tuyết, bùn lầy, cát) Kiểm soát vào cua chủ động Có - - Hiển thị độ nghiêng thân xe Có - -

Có thể thấy Xforce có nhiều cơ hội làm khó các xe trong cùng phân khúc khi xét về trang bị. Yếu tố giá bán cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức cạnh tranh của mẫu xe mới từ Nhật này.

Tính đến thời điểm này, lô Xforce đầu tiên đã được nhập từ Indonesia về Việt Nam. Đã có những chiếc Xforce chạy thử nghiệm tại Hà Nội mà không hề nguỵ trang. Hình ảnh rò rỉ còn cho thấy Xforce có ít nhất 3 phiên bản.

Nguồn tin từ đại lý hé lộ Xforce có tới 3-4 phiên bản, giá dự kiến từ 650 triệu đến 750 triệu đồng. Mức giá dự kiến này khá cạnh tranh khi so với 2 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Creta (giá 640-740 triệu đồng) và Seltos (giá 599-724 triệu đồng).

Các đại lý đã nhận đặt cọc trước Xforce. Mặc dù chưa ra mắt, Xforce đã có khuyến mãi cho khách hàng đặt trước từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2023. Khuyến mãi này bao gồm gói bảo dưỡng miễn phí trong 2 năm hoặc 40.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và 1.000 điểm trên ứng dụng Mitsubishi Connect+.