Mitsubishi tung SUV mới ngang cỡ Xforce, trục dài tiệm cận Destinator, nền tảng từ hãng sản xuất iPhone, chạy hơn 500km/sạc

Mitsubishi chính thức trình làng ASX VR-e, mẫu SUV điện cỡ nhỏ hợp tác phát triển cùng tập đoàn Foxtron, cùng tầm vận hành đạt khoảng 430 km.

Mẫu hatchback điện hợp tác phát triển cùng tập đoàn Đài Loan

Mẫu xe điện mới đầu tiên của Mitsubishi được bán tại Úc sau hơn một thập kỷ sẽ mang tên ASX VR-e, dự kiến cập bến các đại lý trong quý 4 năm 2026. Mẫu xe mang kiểu dáng hatchback lai SUV cỡ nhỏ này do Foxtron – công ty con chuyên sản xuất ô tô của Foxconn, tập đoàn Đài Loan sản xuất iPhone cho Apple – phát triển và không có liên hệ về mặt kỹ thuật với dòng xe ASX máy xăng hiện hữu.

Mitsubishi ASX VR-e là mẫu xe kết hợp phát triển giữa 2 hãng. Ảnh: Mitsubishi

Nguyên mẫu nguyên bản bán tại Đài Loan với tên gọi Foxtron Bria được đổi tên thành Mitsubishi, đồng thời trải qua quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh kỹ thuật tại địa phương bởi các kỹ sư của hãng xe Nhật Bản nhằm phục vụ thị trường Úc và New Zealand.

Mức giá chính thức chưa được xác nhận, nhưng dòng xe này dự kiến cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe điện đồng phân khúc từ Trung Quốc với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng hơn 700 triệu đồng.

Bản gốc đến từ Đài Loan mang thiết kế y hệt. Ảnh: EVcentral

Ý nghĩa tên gọi Mitsubishi ASX VR-e và các phiên bản

Sự kết hợp giữa tên gọi ASX quen thuộc và hậu tố VR-e từng xuất hiện trong các tài liệu đăng ký bản quyền thương hiệu của Mitsubishi Úc, hiện đã được hãng xe Nhật Bản chính thức xác nhận. Mitsubishi cho biết ký tự VR-e gợi nhớ đến dòng sedan thể thao Galant VR-4 từng sản xuất từ năm 1987 đến 2002, thời điểm từ viết tắt VR-4 đại diện cho hệ dẫn động bốn bánh cơ khí Viscous Realtime 4WD.

ASX VR-e không sử dụng hệ dẫn động bốn bánh truyền thống mà vận hành bằng hệ truyền động điện, cung cấp các tùy chọn động cơ đơn dẫn động cầu sau hoặc động cơ đôi dẫn động bốn bánh. Thị trường Úc sẽ tiếp nhận bốn phiên bản cấu hình bao gồm LS, Aspire, Exceed và GSR.

Thiết kế ngoại thất và không gian nội thất

Hình ảnh ngoại thất chính thức công bố cho thấy những thay đổi thiết kế ở phần đầu xe được giữ ở mức tối thiểu, tập trung vào logo Mitsubishi kích thước nhỏ, dòng chữ 'MITSUBISHI' và dải đèn chiếu sáng ban ngày tinh chỉnh nhẹ. Xe trang bị bộ mâm hợp kim thiết kế riêng, khác biệt so với phiên bản Foxtron gắn logo nguyên bản tại Đài Loan. Phần đuôi xe dự kiến sở hữu cụm đèn hậu bốn dải sáng tương đồng.

Đuôi xe của Mitsubishi chưa được công bố hình ảnh nhưng dự kiến cũng giống hệt mẫu của Foxtron. Ảnh: Foxtron

Về khí động học, xe tích hợp hốc hút gió S-duct ở cản trước cùng lưới tản nhiệt chủ động đóng mở linh hoạt. Đây là các chi tiết thừa hưởng từ mẫu Bria – dòng xe do studio thiết kế lừng danh Pininfarina của Ý tạo hình.

Bên trong khoang cabin, logo Mitsubishi xuất hiện trên vô-lăng cùng cần số trên trục di chuyển sang phía đối diện, trong khi các chi tiết còn lại giữ nguyên cấu trúc từ bản gốc. Danh mục tiện nghi dự kiến bao gồm màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, ghế trước chỉnh điện, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất.

Nội thất xe ASX VR-e cũng bê nguyên từ bản gốc Đài Loan. Ảnh: Mitsubishi

Khó có thể phân biệt sự khác nhau giữa nội thất 2 xe trừ logo. Ảnh: EVcentral

Thông số kỹ thuật khác của Mitsubishi ASX VR-e

Tại Đài Loan, Foxtron Bria trang bị động cơ điện đơn phía sau công suất 171 kW cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây, hoặc bản động cơ đôi công suất 298 kW cho thời gian tăng tốc 3,9 giây.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium-iron-phosphate (LFP) dung lượng 57,5 kWh, cung cấp tầm vận hành theo chuẩn thử nghiệm NEDC lần lượt là 516 km và 466 km. Theo tiêu chuẩn WLTP nghiêm ngặt hơn áp dụng tại Úc, quãng đường di chuyển dự kiến đạt khoảng 430 km cho bản dẫn động cầu sau và 400 km cho bản dẫn động bốn bánh.

Hệ thống sạc nhanh dòng một chiều (DC) hỗ trợ công suất tối đa 134 kW, cho phép sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.

Hệ truyền động của ASX VR-e cũng sẽ giống Bria. Ảnh: ST

Kích thước tổng thể của xe đạt chiều dài 4.315 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.535 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Kích thước này tương đương mẫu xe cùng nhà là Xforce, xong trục cơ sở dài tiệm cận Destinator.

Giám đốc Điều hành Mitsubishi Motors Úc, ông Shunichi Kihara, nhận định ASX VR-e đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược làm mới dải sản phẩm của hãng, trở thành mẫu xe thuần điện tiếp theo kể từ thời điểm i-MiEV – dòng xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên tại Úc – xuất hiện. Mẫu xe này đóng vai trò then chốt trong kế hoạch Momentum 2030 nhằm mở rộng các dòng xe điện hóa của thương hiệu trong những năm tới.