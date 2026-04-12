Mitsubishi Triton thêm bản mới cho dân mê off-road: Mâm mới, lốp lớn, giảm xóc độc quyền, đã thử nghiệm qua 7.000km địa hình khắc nghiệt

Mitsubishi đang tận dụng tối đa sức hút của phân khúc xe bán tải chuyên off-road tại Úc bằng việc trình làng biến thể Triton mới nhất. Được phát triển thông qua sự hợp tác với Premcar, phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải cỡ trung này lấy cảm hứng từ các giải đua rally, mang đến hệ thống treo được nâng cấp, bộ mâm mới cùng các tấm bảo vệ gầm bổ sung, trong khi khối động cơ diesel tăng áp kép vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật.

Về mặt ngoại hình, Raider tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản Triton thông thường nhờ bộ mâm ROH 18 inch hoàn thiện trong màu đồng Brushed Bronze và tấm chắn bùn màu đỏ rực rỡ dưới cản trước. Xe còn được trang bị logo mạ chrome trên lưới tản nhiệt, các chi tiết trang trí màu xám Dark Warm Grey trên cản xe, bộ decal Sandstorm bên hông, thanh bảo vệ hông và thanh thể thao phía sau với các điểm nhấn màu đỏ.

Tổng thể mẫu xe toát lên vẻ gồ ghề và hầm hố, tuy nhiên thiết kế này vẫn được đánh giá là tiết chế hơn so với phiên bản giới hạn Triton Savana tại Brazil. Khách hàng có bốn lựa chọn về màu sắc ngoại thất bao gồm Trắng Diamond, Đen Mica, Bạc Blade và Xám Graphite.

Tiến vào bên trong, biểu tượng Raider xuất hiện trang trọng trên tựa đầu ghế và bệ điều khiển trung tâm. Không gian nội thất được bọc da đen sang trọng điểm xuyết bằng những đường chỉ khâu màu cam tương phản. Do được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp Triton GSR, các trang bị tiêu chuẩn trên xe rất phong phú và hiện đại.

Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở hệ thống treo được tinh chỉnh tại địa phương. Theo thông báo từ Premcar, dự án Raider đã trải qua quá trình phát triển dài 40.000 km, trong đó có 7.000 km thử nghiệm khắc nghiệt tại vùng hẻo lánh của Úc. Mục tiêu của đội ngũ kỹ sư là cải thiện động lực lái trên đường sỏi đá và tăng cường khả năng vượt địa hình.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở bên dưới thân xe khi Premcar đã làm mới hệ thống treo với bộ giảm chấn phía trước độc quyền tích hợp lò xo phản hồi bên trong, kết hợp cùng lò xo mới và các vấu chặn (bump stops) đã được hiệu chỉnh. Đi kèm với bộ lốp Bridgestone Dueler A/T 002 kích thước 285/60, thiết kế này giúp nâng gầm xe thêm 25 mm ở phía trước và 15 mm ở phía sau.

Chiều rộng cơ sở cũng được mở rộng thêm 20 mm trên cả hai trục bánh xe. Bên cạnh đó, chiếc bán tải vẫn giữ lại bộ giảm chấn hiệu suất Yamaha cho khung gầm nhằm cải thiện độ rung và tiếng ồn (NVH).

Đáng tiếc là cấu hình động cơ không có sự thay đổi. Động cơ diesel tăng áp kép 2.4L vẫn sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, truyền động tới bốn bánh thông qua hộp số tự động sáu cấp và hệ thống dẫn động Super Select 4WD-II danh tiếng của Mitsubishi.

Dự kiến, Triton Raider sẽ có mặt tại các đại lý ở Úc vào tháng 5/2026 và nhiều khả năng chỉ dành riêng cho thị trường này. Mitsubishi Triton Raider có thể cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Tremor hay Nissan Navara Pro-4X Warrior, thay vì đối đầu trực diện với Ranger Raptor.

Sự xuất hiện của Triton Raider có thể chỉ là bước khởi đầu cho những kế hoạch táo bạo hơn từ Mitsubishi và Premcar. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Bruce Hampel, Tổng Giám đốc Chiến lược Sản phẩm của Mitsubishi Úc, nhận định Raider là bước thử nghiệm cho những dòng xe off-road mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ông khẳng định hãng sẵn sàng tiến xa hơn nếu nhu cầu thị trường đủ lớn, ám chỉ về một đối thủ thực thụ cho Ford Ranger Raptor.

