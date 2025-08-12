Mitsubishi Triton mới mà nâng cấp thế này thì dễ hot hơn khi về Việt Nam: Mượn thiết kế Destinator, nội thất ‘đã mắt’ hơn

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 mới ra mắt vào năm 2023 trên toàn cầu, tại Việt Nam vào cuối năm 2024, nhưng có vẻ hãng đã sẵn sàng cho một diện mạo mới. Việc giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới trên Destinator vừa ra mắt, Pajero đồn đoán được bắt gặp chạy thử và trước đó là Xforce đã làm dấy lên câu hỏi: phong cách này sẽ trông thế nào khi áp dụng lên Triton?

Đây sẽ là thiết kế của Triton khi áp dụng ngôn ngữ mới mà hãng đưa lên Destinator và Xforce. Ảnh dựng đồ họa AI

Để trả lời, chúng tôi đã sử dụng AI để dựng Triton mới theo phong cách thiết kế của các mẫu SUV/crossover trên.

Những hình ảnh này cho thấy các tinh chỉnh ở mặt trước giúp chiếc bán tải cỡ trung trở nên hiện đại và cao cấp hơn, vẫn giữ được sự mạnh mẽ và thực dụng vốn có. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe. Cụm đèn LED hai tầng từng gây tranh cãi được thay bằng thiết kế đơn giản, đồng bộ hơn, kết hợp chi tiết nhôm theo phong cách Dynamic Shield. Lưới tản nhiệt che một phần và tấm ốp cản trước mang lại vẻ ngoài tươi mới, không quá "lột xác" để phù hợp với một bản nâng cấp giữa vòng đời.

Một bản nâng cấp facelift của Triton ra mắt trong thời gian tới với thiết kế tinh chỉnh là điều dễ hiểu. Ảnh dựng đồ họa AI

Ở phía sau, Triton mới được dự đoán có đèn hậu mới kết nối bằng thanh LED chạy ngang cửa sau giống mẫu xe chạy thử được đồn đoán là Pajero.

Những thay đổi trên bản facelift có thể khiến thiết kế Triton đỡ gây tranh cãi hơn. Ảnh dựng đồ họa AI

Dù chỉ là dự đoán, bản dựng đồ họa AI này có thể khá gần với bản nâng cấp giữa vòng đời của Triton, dự kiến ra mắt vào năm 2027-2028 theo tờ Carscoops. Bên cạnh đó, cũng có tin đồn cho rằng mẫu bán tải này sẽ được bổ sung các tùy chọn động cơ điện hóa, từ hybrid nhẹ, plug-in hybrid đến bản thuần điện.

Một khoang cabin được trau chuốt hiện đại hơn cũng có thể là điểm mới trên Triton mới. Ảnh dựng đồ họa AI

Những thay đổi này sẽ giúp Triton cạnh tranh tốt hơn trước Toyota Hilux thế hệ mới (có thể ra mắt năm 2026) và đối thủ khác như Ford Ranger hiện là vua doanh số phân khúc tại Việt Nam. Khung gầm của Mitsubishi Triton cũng sẽ là nền tảng cho Nissan Navara thế hệ tiếp theo.