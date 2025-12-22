Mitsubishi phát triển hệ thống camera giám sát để phát hiện tài xế say rượu

Mitsubishi Electric đang phát triển một hệ thống camera giám sát người lái, không chỉ dành cho các phương tiện bán tự động mà còn nhằm phát hiện tình trạng say rượu của tài xế. Hệ thống này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu từ xe để phân tích hình ảnh từ camera, từ đó kiểm tra nhịp tim và biểu cảm khuôn mặt của người lái.

Biểu cảm khuôn mặt có thể giúp nhận diện tình trạng buồn ngủ hoặc ảnh hưởng của chất kích thích. Mitsubishi Electric cho biết, phương pháp tiếp cận này sẽ nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện say xỉn, vì ngay cả những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt do rượu cũng có thể được phát hiện thông qua nhịp tim.

Mitsubishi Electric đang phát triển hệ thống camera giám sát người lái nhằm phát hiện tình trạng say rượu của tài xế. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ theo dõi các thao tác lái xe như tăng tốc, phanh và đánh lái, nhằm phát hiện những hành động đột ngột có thể chỉ ra sự mất tập trung hoặc say xỉn. Tất cả thông tin này sẽ được đưa vào hệ thống “phát hiện say xỉn”, sử dụng trí tuệ nhân tạo Maisart để xác định người lái có đang trong tình trạng say rượu hay không.

Mitsubishi Electric cho biết, hệ thống sẽ cung cấp cảnh báo cho người lái và có khả năng can thiệp vào điều khiển xe khi cần thiết, nhằm ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rượu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu phương tiện có khả năng tự dừng lại và gọi cho cơ quan chức năng để xử lý chủ sở hữu hay không.

Công ty khẳng định rằng hệ thống này đã được kiểm chứng về sự tuân thủ các quy định pháp lý tại châu Âu và Hoa Kỳ, với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông do lái xe say rượu. Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, Mitsubishi Electric dự kiến sẽ lắp đặt công nghệ này trên xe hơi ngay từ năm sau.