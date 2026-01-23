Mitsubishi Pajero 2026 sẽ được sản xuất ở rất gần Việt Nam, thêm cơ hội miễn thuế khi về nước, cạnh tranh Land Cruiser Prado

Thế hệ Mitsubishi Pajero 2026 đang dần lộ diện qua những dữ liệu đăng ký xe mới nhất tại Úc, xác nhận mẫu SUV địa hình huyền thoại này sẽ được xuất xưởng từ cùng một dây chuyền sản xuất tại Thái Lan với dòng xe bán tải Triton và thế hệ Pajero Sport tiền nhiệm.

Thông tin về số khung (VIN) của một chiếc Pajero đăng ký tại Nam Úc đã được truy xuất thông qua hệ thống tra cứu tài sản cá nhân, qua đó làm sáng tỏ nguồn gốc xuất xứ của dòng xe này. Việc chính phủ Nam Úc đăng ký tên gọi chính thức là Mitsubishi Pajero thay vì Pajero Sport dường như đã đặt dấu chấm hết cho những đồn đoán về việc hồi sinh cái tên biểu tượng này.

Thêm thông tin về Pajero thế hệ mới. Ảnh: Drive

Mã số khung bắt đầu bằng ký tự "MMA" khẳng định chiếc xe được sản xuất tại nhà máy của Mitsubishi Motors ở Thái Lan. Chiếc xe thử nghiệm đang có mặt tại Úc, được đăng ký lần đầu vào tháng 3 năm 2025, dường như là phiên bản tiền thương mại thứ 44 được cấp mã VIN.

Trong khi hầu hết các thế hệ Pajero trước đây đều được sản xuất tại Nhật Bản, thì hiện nay Mitsubishi đã tập trung nguồn lực lắp ráp dòng Triton, Nissan Navara thế hệ mới và Pajero Sport tại các cơ sở ở Thái Lan để tối ưu hóa chuỗi cung ứng khu vực.

Chiếc Mitsubishi Pajero 2026 được bắt gặp chạy thử tại Úc. Ảnh: Drive

Việc đặt dây chuyền sản xuất tại Thái Lan mang lại một triển vọng rất lớn cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Theo các quy định trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) được gia hạn đến hết năm 2027, các mẫu xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước thành viên như Thái Lan có cơ hội hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% khi đủ điều kiện nội địa hóa. Với việc dùng chung nhiều nền tảng linh kiện với dòng Triton vốn đã có tỷ lệ nội địa hóa cao tại Thái Lan, khả năng Pajero 2026 về Việt Nam với mức giá cực kỳ cạnh tranh nhờ miễn thuế là khả quan.

Pajero mới sẽ có nhiều điểm giống Destinator. Ảnh dựng đồ họa AI.

Dấu hiệu về sự thay đổi trong hệ thống truyền động cũng được phát hiện thông qua ký tự thứ tám của số khung, vốn biểu thị loại động cơ. Ký tự này khác biệt hoàn toàn so với dòng Triton 2026, làm dấy lên khả năng mẫu xe mới sẽ sở hữu phiên bản tinh chỉnh của động cơ diesel tăng áp kép 2.4L mã "4N16". Hiện tại, khối động cơ này đang cung cấp công suất 150kW và mô-men xoắn 470 Nm trên các dòng xe bán tải.

Ngoài ra, việc thay đổi ký tự này cũng có thể nhằm ám chỉ sự xuất hiện của hệ thống lai điện cắm sạc (PHEV) hoặc hybrid nhẹ 48V, đặc biệt khi các chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid tại Việt Nam từ năm 2026 cũng bắt đầu có những ưu đãi hấp dẫn.

Pajero mới được hé lộ từ clip chính hãng. Ảnh từ clip: Mitsubishi

Về mặt cấu trúc, Pajero thế hệ mới được dự báo sẽ sử dụng khung gầm dạng hình thang (ladder-frame) chia sẻ cùng Triton, thay vì cấu trúc khung gầm liền khối (monocoque) như phiên bản đã ngừng sản xuất vào năm 2021.

Pajero thế hệ mới liên tục được phát hiện chạy thử ở nhiều nơi. Ảnh: Carsguide

Các hình ảnh chạy thử mới nhất tại Albury, New South Wales cho thấy Mitsubishi đang tích cực hoàn thiện những bước kiểm tra cuối cùng tại Úc trước khi chính thức ra mắt toàn cầu. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, ông Takao Kato, cũng từng khẳng định tại Triển lãm Auto Salon Tokyo rằng hãng sẽ trình làng một mẫu SUV vượt địa hình hoàn toàn mới trong năm 2026.

Sự xuất hiện của Pajero trong các tài liệu quảng bá của Ralliart trên kênh YouTube chính thức của Mitsubishi Motors Australia gợi ý thời điểm ra mắt thế giới đang đến rất gần. Dự kiến, những lô xe đầu tiên sẽ được bàn giao tại thị trường Úc vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Với định vị phân khúc cao cấp hơn so với Pajero Sport hiện tại, mẫu xe này sẽ trực tiếp cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado, mang đến một lựa chọn giàu giá trị di sản nhưng vẫn tối ưu được chi phí nhờ lợi thế sản xuất nội khối ASEAN.