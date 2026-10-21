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Mitsubishi Outlander mới lộ diện tại Việt Nam: Đến muộn vài năm liệu có đủ sức làm khó Honda CR-V?

Vĩnh Phúc
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Mitsubishi Outlander thế hệ mới về Việt Nam muộn hơn nhiều thị trường, nhưng vẫn giữ lại "vũ khí" quen thuộc có thể khiến khách hàng của Honda CR-V phải cân nhắc.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa được bắt gặp trên đường vận chuyển tại Việt Nam. Hình ảnh chiếc crossover cỡ C phủ bạt, nằm trên xe chuyên dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe, bởi đây là lần đầu tiên thế hệ này xuất hiện tại thị trường trong nước.

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Mitsubishi Outlander 2026 được bắt gặp trên đường vận chuyển tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn Dũng

Outlander thế hệ thứ tư đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế trong vài năm qua và nhận được những đánh giá tích cực về thiết kế lẫn trang bị. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam vẫn phải chờ đợi khá lâu. Sự xuất hiện lần này được xem là dấu hiệu cho thấy Mitsubishi Việt Nam đã sẵn sàng làm mới mẫu xe từng có thời gian giữ vị trí quen thuộc trong phân khúc.

Theo những thông tin đã biết, Outlander mới thay đổi gần như toàn diện so với thế hệ đang bán. Đáng chú ý, Outlander vẫn giữ lại một lợi thế từng giúp mẫu xe này ghi điểm với khách hàng gia đình. Đây cũng là điểm mà nhiều đối thủ trong phân khúc, kể cả Honda CR-V ở phiên bản cao nhất, chưa đáp ứng được. Bên cạnh đó, mẫu xe Nhật còn sở hữu một trang bị vận hành mà bản hybrid của CR-V không có.

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Nội thất Outlander thế hệ mới được nâng cấp đáng kể. Ảnh: Mitsubishi

Dù vậy, Outlander mới cũng không phải không có điểm yếu. Một số chi tiết trong thiết kế nội thất và thông số động cơ được cho là chưa thực sự nổi bật khi đặt cạnh đối thủ đồng hương ra mắt muộn hơn.

Trong số mới nhất, chương trình Trên Ghế đã tổng hợp những thông tin đáng chú ý về Mitsubishi Outlander thế hệ mới, đặt lên bàn cân với Honda CR-V e:HEV RS và đưa ra dự đoán về mức giá khi xe chính thức ra mắt.

Tòa bộ góc nhìn đầy đủ hơn về mẫu xe này đều có ở video bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

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Tags

Mitsubishi Outlander

crossover

Mitsubishi

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