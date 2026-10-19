HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mitsubishi Outlander 2026 lộ diện trên đường vận chuyển tại Việt Nam: Dễ sớm ra mắt, cạnh tranh CR-V bằng cấu hình 7 chỗ, động cơ hybrid nhẹ

Khôi Nguyên
|

Mitsubishi Outlander thế hệ mới xuất hiện trên xe vận chuyển tại Việt Nam, sau khi hãng xác nhận kế hoạch đưa mẫu SUV này trở lại trong năm 2026.

Outlander thế hệ mới đã về Việt Nam?

Hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen nằm trên xe vận chuyển đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo người chia sẻ, chiếc xe được chụp trên đoạn cao tốc Bắc - Nam, phía Nghệ An.

- Ảnh 1.

Chiếc Outlander 2026 được bắt gặp trên đường vận chuyển. Ảnh: Đoàn Dũng

Sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Mitsubishi đã xác nhận kế hoạch đưa Outlander thế hệ mới về nước trong năm 2026. Ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận thông tin này tại sự kiện ra mắt Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản.

Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).

Trước đó, Outlander thế hệ thứ tư từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe không phân phối chính hãng. Chiếc xe này được nhập theo diện ngoại giao, phục vụ đại sứ quán.

- Ảnh 2.

Thế hệ Outlander mới đã có mặt tại Việt Nam từ lâu nhưng là xe ngoại giao. Ảnh: Đức Khôi

Thế hệ Outlander mới có gì đáng chú ý?

Outlander thế hệ mới sở hữu kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm, trục cơ sở 2.706 mm và khoảng sáng gầm khoảng 210 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một số đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5.

Ngoại hình xe thay đổi đáng kể so với Outlander từng bán tại Việt Nam. Phần đầu sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, với dải đèn định vị LED đặt phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn, tạo liên tưởng đến Xpander. Tùy phiên bản, xe có các lựa chọn mâm 18-20 inch.

- Ảnh 3.

Outlander có kích thước nhỉnh hơn các đối thủ cùng thiết kế khác biệt lớn so với thế hệ từng bán ở Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Khoang nội thất tại các thị trường quốc tế có màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình HUD, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Danh sách trang bị thay đổi theo từng phiên bản.

- Ảnh 4.

Nội thất xe cao cấp hơn so với Destinator. Ảnh: Mitsubishi

Tại Bắc Mỹ, Outlander mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống điện 48V. Động cơ cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi cùng hộp số CVT. Các phiên bản tại thị trường này đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh S-AWC. Đây có thể cũng là cấu hình của xe tại thị trường Việt Nam.

Về an toàn, Outlander thế hệ mới được kỳ vọng có các công nghệ hỗ trợ lái thuộc nhóm ADAS.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Mitsubishi Outlander mới:

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Ảnh: Mitsubishi

- Ảnh 11.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi

hybrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại