Mitsubishi Outlander 2026 lộ diện trên đường vận chuyển tại Việt Nam: Dễ sớm ra mắt, cạnh tranh CR-V bằng cấu hình 7 chỗ, động cơ hybrid nhẹ

Mitsubishi Outlander thế hệ mới xuất hiện trên xe vận chuyển tại Việt Nam, sau khi hãng xác nhận kế hoạch đưa mẫu SUV này trở lại trong năm 2026.

Outlander thế hệ mới đã về Việt Nam?

Hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen nằm trên xe vận chuyển đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo người chia sẻ, chiếc xe được chụp trên đoạn cao tốc Bắc - Nam, phía Nghệ An.

Chiếc Outlander 2026 được bắt gặp trên đường vận chuyển. Ảnh: Đoàn Dũng

Sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Mitsubishi đã xác nhận kế hoạch đưa Outlander thế hệ mới về nước trong năm 2026. Ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận thông tin này tại sự kiện ra mắt Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản.

Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).

Trước đó, Outlander thế hệ thứ tư từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe không phân phối chính hãng. Chiếc xe này được nhập theo diện ngoại giao, phục vụ đại sứ quán.

Thế hệ Outlander mới đã có mặt tại Việt Nam từ lâu nhưng là xe ngoại giao. Ảnh: Đức Khôi

Thế hệ Outlander mới có gì đáng chú ý?

Outlander thế hệ mới sở hữu kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm, trục cơ sở 2.706 mm và khoảng sáng gầm khoảng 210 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một số đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5.

Ngoại hình xe thay đổi đáng kể so với Outlander từng bán tại Việt Nam. Phần đầu sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, với dải đèn định vị LED đặt phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn, tạo liên tưởng đến Xpander. Tùy phiên bản, xe có các lựa chọn mâm 18-20 inch.

Outlander có kích thước nhỉnh hơn các đối thủ cùng thiết kế khác biệt lớn so với thế hệ từng bán ở Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Khoang nội thất tại các thị trường quốc tế có màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình HUD, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Danh sách trang bị thay đổi theo từng phiên bản.

Nội thất xe cao cấp hơn so với Destinator. Ảnh: Mitsubishi

Tại Bắc Mỹ, Outlander mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống điện 48V. Động cơ cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi cùng hộp số CVT. Các phiên bản tại thị trường này đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh S-AWC. Đây có thể cũng là cấu hình của xe tại thị trường Việt Nam.

Về an toàn, Outlander thế hệ mới được kỳ vọng có các công nghệ hỗ trợ lái thuộc nhóm ADAS.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Mitsubishi Outlander mới:

Ảnh: Mitsubishi