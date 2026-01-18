Mitsubishi làm 'nhà di động' nhỏ chưa từng có: Ngắn hơn Kia Morning, động cơ chỉ gấp rưỡi VF 3 nhưng vẫn dã ngoại tốt

Mitsubishi Delica Mini Active Camper concept. Ảnh: Mitsubishi

Sau nhiều năm được cộng đồng chơi xe xem là nền tảng lý tưởng cho các bản độ micro-camper, Mitsubishi Delica Mini cuối cùng cũng có phiên bản chính hãng. Mẫu xe mang tên Mitsubishi Delica Mini Active Camper được Mitsubishi giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện Delica Festival diễn ra tại Tokyo Auto Salon.

Delica vốn là dòng xe quen thuộc trong giới dã ngoại, nổi tiếng bởi sự bền bỉ và khả năng thích ứng với nhiều dạng địa hình. Khi Mitsubishi ra mắt Delica Mini vào năm 2023, không ít người đã dự đoán mẫu xe này sớm muộn cũng sẽ được phát triển theo hướng nhà di động. Nhưng mãi đến nay, ý tưởng đó mới chính thức được hãng hiện thực hóa.

Ngoại thất hầm hố. Ảnh: Black Xperience

Điểm nhấn của Mitsubishi Delica Mini Active Camper là phần mui bật tích hợp giường ngủ phía trên, thay vì chỉ sử dụng lều nóc rời như nhiều bản độ trước đây. Điều này biến chiếc xe cỡ nhỏ thành một nhà di động đúng nghĩa, xe có thể sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghỉ qua đêm mà không cần lắp đặt hay tháo rời thêm phụ kiện.

Bên cạnh mui bật, Delica Mini Active Camper còn được trang bị mái rèm ARB, thanh đèn phụ phía trước, tấm bảo vệ gầm và bộ lốp địa hình. Những trang bị này cho thấy xe nhiều khả năng sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, kết hợp hệ thống treo được nâng thêm 25mm, giúp khoảng sáng gầm đạt 185mm – con số đáng chú ý đối với một mẫu keicar.

Điểm nhấn là bộ giá nóc kèm giường ngủ. Ảnh: Black Xperience

Về vận hành, Delica Mini sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 659cc, công suất khoảng 51-63 mã lực và mô-men xoắn 60–100Nm, tùy phiên bản. Xe có chiều dài khoảng 3,4 mét, bố trí bốn chỗ ngồi, phù hợp với giao thông đô thị Nhật Bản nhưng vẫn đủ linh hoạt cho những chuyến dã ngoại ngắn ngày. Để so sánh, VinFast VF 3 có động cơ mạnh 42 mã lực và Kia Morning có chiều dài gần 3,6 mét.

Theo hãng xe Nhật, Delica Mini Active Camper hiện mới chỉ ở dạng concept, chưa đi vào sản xuất thương mại. Ngay cả khi được đưa vào sản xuất, nhiều khả năng mẫu xe này cũng chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản, vốn nổi tiếng với văn hóa xe keicar và du lịch cắm trại bằng ô tô.

Dù vậy, sự xuất hiện của Delica Mini Active Camper cho thấy Mitsubishi đang nghiêm túc khai thác xu hướng nhà di động cỡ nhỏ. Đây cũng có thể là lựa chọn của những người yêu thích du lịch và khám phá thiên nhiên nhưng vẫn ưu tiên sự gọn nhẹ, linh hoạt và tiện dụng.

Bên cạnh mẫu xe này, Mitsubishi còn mang đến Tokyo Auto Salon tới 10 chiếc Delica với nhiều phong cách khác nhau.