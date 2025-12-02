Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam: Giá sau giảm từ 739 triệu đồng, 2 bản đều có ADAS, dễ thế chỗ Outlander cạnh tranh CX-5, Tucson

Hôm nay (1/12), Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức cho ra mắt mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator. Xe có hai phiên bản Premium và Ultimate, với giá niêm yết lần lượt là 780 triệu và 855 triệu đồng. Xe sẽ bắt đầu được giới thiệu tại đại lý từ ngày 6/12.

Phiên bản Giá niêm yết Giá khuyến mãi tháng 12 Destinator Premium 780 triệu 739 triệu Destinator Ultimate 855 triệu 808 triệu

Mitsubishi Destinator là mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Destinator có kích thước tổng thể 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 214 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu 5,4 m. Kích thước tổng thể của mẫu xe này nằm trong phân khúc C, song trục cơ sở có thể so sánh với phân khúc D - yếu tố khiến mẫu xe này bố trí được 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Mẫu xe mới của Mitsubishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tương tự Xforce, song được trau chuốt tỉ mỉ hơn với lưới tản nhiệt tạo hình tổ ong đặt dưới lớp acrylic trong suốt. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn, tạo hình chữ T ở cả phía trước và sau nhằm tăng tính nhận diện. Bộ mâm 18 inch trên cả 2 bản, khác cách phối màu. Xe có góc tới 21 độ và góc thoát 25,5 độ.

Thiết kế xe có điểm tương tự Xforce nhưng kích thước lớn hơn. Ảnh: Hoàng Dũng

Xe dùng màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch, đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động hai vùng kèm công nghệ nanoe X và cửa gió cho cả hàng ghế 2-3. Hệ thống âm thanh tùy phiên bản gồm 6 loa hoặc Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa. Các cổng USB-A và USB-C xuất hiện ở cả 3 hàng ghế.

Destinator được bố trí theo cấu hình 7 chỗ, 3 hàng ghế, với không gian đầu và khoảng để chân rộng. Hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng (phiên bản Ultimate có ghế phụ chỉnh điện). Hai hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn.

Nội thất cũng mang nét Xforce nhưng tiện nghi hiện đại hơn. Ảnh: Hoàng Dũng

Destinator sử dụng động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC, công suất 163 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Xe được cung cấp 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud; trong đó chế độ Tarmac lần đầu có mặt trên mẫu xe này. Cấu hình treo gồm MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau.

Destinator đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP. Gói ADAS Diamond Sense trên bản Ultimate gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành. Trong khi đó, bản Premium chỉ có 3 tính năng ADAS đầu tiên. Xe có camera toàn cảnh 360 độ tùy phiên bản, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và 6 túi khí.

Phiên bản Ultimate được trang bị Mitsubishi Connect, cho phép kiểm tra tình trạng xe, xác định vị trí, khởi động điều hòa từ xa và hỗ trợ khẩn cấp SOS.

Với giá bán này, Mitsubishi Destinator sẽ cạnh tranh nhóm Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Lợi thế của mẫu xe này là 7 chỗ ngồi với trục cơ sở lớn. Song, Destinator phải đối diện thách thức lớn khi CX-5 và Territory liên tục giảm giá với giá bán thực tế chỉ từ trên dưới 700 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Destinator tại Việt Nam: