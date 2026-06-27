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Mitsubishi Attrage 2026 chốt lịch ra mắt: Tiếp tục kéo dài vòng đời, nâng cấp an toàn và tiện nghi đấu Vios, City

Bảo Lâm
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Mitsubishi Attrage 2026 dự kiến bổ sung trang bị an toàn nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế và động cơ 1.2L quen thuộc.

Sau khi dòng Mirage dần rút khỏi nhiều thị trường, Mitsubishi vẫn chưa có ý định khai tử Attrage. Mẫu sedan hạng A/B- tiếp tục được duy trì tại Thái Lan với phiên bản 2026, dự kiến ra mắt vào ngày 1/7 tới, nhiều khả năng sẽ tập trung nâng cấp trang bị thay vì thay đổi toàn diện về thiết kế.

Mitsubishi Attrage MY2026 sẽ ra mắt tại Thái Lan vào ngày 1/7. Ảnh: Dựng AI

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, Mitsubishi Attrage 2026 sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng của thế hệ hiện hành, vốn đã có mặt trên thị trường từ năm 2013 và trải qua lần nâng cấp lớn gần nhất vào cuối năm 2019 với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Kể từ đó, mẫu xe chỉ được điều chỉnh nhẹ về phiên bản và trang bị.

Điểm mới được kỳ vọng nằm ở các trang bị an toàn. Ảnh: Autolifethailand

Ở lần cập nhật mới, ngoại hình được dự đoán chỉ tinh chỉnh nhẹ, trong khi điểm đáng chú ý nằm ở danh sách tiện nghi và an toàn. Một số nguồn tin cho rằng Mitsubishi có thể bổ sung gói an toàn chủ động đầy đủ hơn, trong đó đáng chú ý là hệ thống 6 túi khí, nhằm bắt kịp mặt bằng chung của phân khúc và đồng bộ với các mẫu xe mới hơn của hãng như Xpander hay Pajero Sport. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa xác nhận các thay đổi này.

Mitsubishi tiếp tục kéo dài vòng đời của mẫu sedan cỡ nhỏ này. Ảnh: Autolifethailand

Về vận hành, Attrage 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh MIVEC dung tích 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng khả năng sử dụng xăng E20. Phiên bản số sàn đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm tại Thái Lan từ năm 2023.

Tại Thái Lan, Attrage hiện được phân phối với hai phiên bản Active và Smart, giá bán dao động từ 529.000-584.000 baht (khoảng 416-460 triệu đồng). Mức giá của bản MY2026 sẽ được công bố khi xe chính thức ra mắt vào đầu tháng 7.

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