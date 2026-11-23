Từ 23/11 đến 26/11, khách hàng tham gia minigame S-Ant Săn Deal nhận voucher giảm giá Black Friday từ ngày 27/11 tại CellphoneS, quay số may mắn trúng iPhone 17.

‏Minigame S-Ant Săn Deal diễn ra khi nào?‏

‏S-Ant Săn Deal là hoạt động tương tác được CellphoneS tổ chức trước thềm ‏‏Black Friday 2026‏‏. Minigame diễn ra từ ngày 23/11 đến 26/11/2026, dành cho người dùng tham gia trực tiếp trên ứng dụng CellphoneS. Đay là minigame demo trước sự kiện Black Friday (Black Fire-Day) tại CellphoneS chính thức, kéo dài 4 ngày từ Thứ Sáu 27/11 đến Thứ Hai 30/11/2026.‏

‏Black Friday 2026 diễn ra suốt 4 ngày từ 27/11 - 30/11, là khoảng thời gian sử dụng các voucher nhận được từ minigame. Với hình thức chơi tích điểm và thu thập chữ cái, chương trình mang đến cơ hội nhận ưu đãi mua sắm. Bên cạnh đó là nhiều giải thưởng công nghệ hấp dẫn đang chờ đón bạn.‏

‏Minigame S-Ant Săn Deal có những phần thưởng nào?‏

‏Điểm hấp dẫn của minigame S-Ant Săn Deal nằm ở hai hình thức nhận thưởng. Chính là voucher mua sắm theo điểm số hằng ngày và cơ hội quay số nhận các sản phẩm công nghệ có giá trị cao.‏

‏Voucher giảm giá đến 200.000 đồng theo mốc điểm‏

‏Người chơi có thể nhận voucher giảm giá 10% khi đạt những mốc điểm nhất định. Giá trị giảm tối đa được phân chia thành ba mức:‏

‏Với cách tính này, người chơi đạt mốc điểm càng cao sẽ có cơ hội nhận voucher có hạn mức giảm lớn hơn. Tuy nhiên, số tiền thực tế được giảm vẫn phụ thuộc vào giá trị đơn hàng và điều kiện sử dụng mã.‏

‏Thu thập con số để quay số trúng iPhone 17‏

‏Bên cạnh voucher, người tham gia ‏‏Black Friday‏‏ tại CellphoneS còn có thể thu thập ba chữ cái C, P và S, tương ứng với ký tự đầu tiên trong mã voucher nhận được. Khi sở hữu đủ bộ chữ, người chơi sẽ đủ điều kiện tham gia quay số chung cuộc.‏

‏Giải thưởng là ‏‏iPhone 17 trị giá 28,99 triệu đồng‏‏ với màu sắc được lựa chọn ngẫu nhiên. Người đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách quay số ngày 04/12/2026 để tìm ra chủ nhân may mắn của chiếc điện thoại này.‏

‏Lưu ý:‏‏ Việc thu thập đủ ba chữ cái chỉ giúp người chơi có quyền tham gia quay số. Không đồng nghĩa với việc chắc suất nhận được giải thưởng.‏

‏Voucher S-Ant Săn Deal sử dụng như thế nào?‏

‏Voucher nhận được từ minigame ‏‏Black Friday ‏‏có hiệu lực từ ngày 27/11 đến 30/11/2026, áp dụng khi mua hàng tại cửa hàng, website hoặc ứng dụng CellphoneS. Mã giảm giá chỉ dành cho số điện thoại đã tham gia trò chơi. ‏

‏Người mua có thể sử dụng voucher cùng chương trình khuyến mãi khác, nhưng không được cộng dồn với mã giảm giá khác hoặc chiết khấu thành viên Smember. Người dùng nên kiểm tra điều kiện của mã trước khi thanh toán để tránh nhầm lẫn về mức giảm.‏

‏Khi nào công bố người trúng thưởng S-Ant Săn Deal?‏

‏Buổi quay số chung cuộc được tổ chức vào ngày 04/12/2026 và phát trực tiếp trên Fanpage CellphoneS. Ban tổ chức sẽ tổng hợp những số điện thoại đã thu thập đủ C-P-S, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên 5 người trúng thưởng.‏

‏Kết quả sẽ được công bố tại buổi livestream ‏‏Black Friday ‏‏S-Ant Săn Deal. Người trúng giải cần liên hệ fanpage CellphoneS trong vòng 3 ngày để xác nhận. Việc nhận thưởng yêu cầu xác minh chính chủ, không chấp nhận nhận thay.‏

‏Thời gian nhận quà tối đa 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình quay số. Riêng giải iPhone 17, CellphoneS sẽ đại diện thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.‏

‏Đón Black Fire-Day 2026 cùng CellphoneS‏

‏Không chỉ có minigame S-Ant Săn Deal, Black Friday tại CellphoneS còn là dịp để người dùng theo dõi các ưu đãi dành cho nhiều ngành hàng. Để chuẩn bị, bạn hãy đăng ký nhận tin ngay hôm nay.‏

‏S-Ant Săn Deal là hoạt động đáng chú ý trước thềm ‏‏Black Friday‏‏. Truy cập trang Black Friday tại CellphoneS hoặc ứng dụng CellphoneS để cập nhật chương trình. Cùng đón chờ những deal hấp dẫn nhân dịp Black Friday cùng CellphoneS nhé!‏