MINI Aceman ra mắt Việt Nam: Giá 2,419 tỷ đồng, dài ngang SUV cỡ A, chạy điện hơn 400km/sạc

Sự xuất hiện của MINI Aceman đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện của MINI tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn nằm giữa Cooper và Countryman với giá bán 2,419 tỷ đồng.

MINI Aceman chính thức được THACO AUTO giới thiệu tại Việt Nam với giá bán 2,419 tỷ đồng. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ nằm giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong danh mục sản phẩm của hãng, sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 406 km theo chuẩn WLTP cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

MINI Aceman ra mắt tại Việt Nam với giá bán 2,419 tỷ đồng. Ảnh: MINI

THACO AUTO và MINI vừa bổ sung MINI Aceman vào danh mục sản phẩm phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là mẫu crossover thuần điện đầu tiên được phát triển trên nền tảng riêng của MINI, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ phong cách thiết kế và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Anh quốc.

MINI Aceman được định vị giữa Cooper và Countryman

MINI Aceman có chiều dài 4.070 mm, kích thước nằm giữa MINI Cooper và MINI Countryman. Chiều dài này có thể so sánh với SUV/crossover cỡ A. Đây là phân khúc mà MINI trước đây chưa có sản phẩm, qua đó giúp hãng hoàn thiện dải xe tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất MINI Aceman SUV điện cỡ nhỏ tại Việt Nam. Ảnh: MINI

Ngoại thất của MINI Aceman vẫn mang những đường nét quen thuộc của MINI với cụm đèn pha thiết kế mới, lưới tản nhiệt bát giác dạng kín dành cho xe điện cùng các mảng khối vuông vức. Thiết kế này hướng tới sự hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của thương hiệu.

Hiện danh mục MINI tại Việt Nam gồm Cooper 3 cửa, Cooper 5 cửa, Convertible, Countryman, John Cooper Works (JCW) và nay có thêm MINI Aceman.

Nội thất MINI Aceman ưu tiên không gian và công nghệ

Khoang lái của MINI Aceman được thiết kế theo triết lý Charismatic Simplicity. Điểm nhấn là màn hình OLED trung tâm hình tròn, vô-lăng hai chấu cùng cụm phím điều khiển Toggle Bar quen thuộc trên các mẫu MINI thế hệ mới.

Khoang nội thất MINI Aceman với màn hình OLED trung tâm. Ảnh: MINI

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, giúp dung tích khoang hành lý tăng từ 300 lít lên 1.005 lít khi cần chở nhiều đồ. Nhờ đó, MINI Aceman có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Hàng ghế sau và khoang hành lý linh hoạt trên MINI Aceman. Ảnh: MINI

sử dụng mô-tơ điện 218 mã lực, đi được 406 km

Điểm đáng chú ý nhất trên MINI Aceman là hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 160 kW (218 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Theo công bố của hãng, MINI Aceman tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h.

MINI Aceman sử dụng mô-tơ điện công suất 218 mã lực. Ảnh: MINI

Bộ pin dung lượng khả dụng 49,2 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 406 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Bên cạnh đó, MINI Aceman hỗ trợ sạc AC công suất 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 95 kW. Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 10-80% được hãng công bố vào khoảng 30 phút.

MINI Aceman được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Ngoài hệ truyền động điện, MINI Aceman còn được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes và MINI Digital Key.

Thông qua ứng dụng MINI App, người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, kiểm tra quá trình sạc cũng như lập kế hoạch hành trình từ xa. Đây là những tính năng ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện thế hệ mới.

MINI Aceman hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 95 kW. Ảnh: MINI

Việc đưa MINI Aceman về Việt Nam giúp MINI mở rộng danh mục xe điện bên cạnh Countryman Electric, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV điện cỡ nhỏ mang phong cách riêng và phù hợp với môi trường đô thị.