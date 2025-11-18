Minhx và hành trình 20 năm gắn bó với vũ đạo

Nhắc đến Minhx (Đỗ Quang Minh), những người yêu thích vũ đạo tại thủ đô sẽ nhớ ngay đến chàng trai 9X đa tài, không ngừng nỗ lực. Đam mê vũ đạo từ nhỏ nhưng đến năm 2004, khi là học sinh lớp 10, anh mới bắt đầu luyện tập nghiêm túc, tham gia các cuộc thi nhảy và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Quãng thời gian ấy giúp anh rèn kỹ thuật, xây dựng tinh thần kỷ luật, kiên nhẫn – những yếu tố sau này trở thành nền tảng quan trọng trong công việc đào tạo.

Sau một thời gian hoạt động ở các đấu trường nhảy, Minhx thành lập một dance studio dành cho người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ. Anh định hướng đây là không gian để cải thiện thể chất, tăng sự linh hoạt và tìm lại năng lượng tích cực trong cuộc sống. Khi ấy, Minhx chưa nghĩ đến việc dạy trẻ em. Anh thừa nhận: "Tôi từng nghĩ việc dạy trẻ nhỏ rất khó, bởi các em cần phương pháp hoàn toàn khác so với người lớn. Tôi sợ không đủ kiên nhẫn và kỹ năng để làm tốt".

Minhx

Bước ngoặt đến trong giai đoạn Covid-19. Các video nhảy anh đăng tải trong thời gian giãn cách thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh và trẻ nhỏ. Khi nhận thấy nhu cầu thật sự, anh quyết định thử sức với lứa tuổi nhí – lĩnh vực trước đây anh còn e ngại. Những buổi đầu không dễ dàng, anh và cộng sự phải tìm cách hiểu tâm lý trẻ và xây dựng phương pháp giúp các em tập trung. Nhờ kinh nghiệm và sự kiên trì, anh nhanh chóng định hình được cách dạy phù hợp, giúp trẻ vừa học kỹ thuật vừa duy trì hứng thú.

Kết quả đến từ sự bền bỉ, học viên nhí đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, các video hướng dẫn thu hút lượng xem lớn trên mạng xã hội. Từ người từng lo ngại dạy trẻ, Minhx trở thành người thầy đồng hành và hỗ trợ học viên phát triển kỹ năng biểu diễn.

Bên cạnh giảng dạy, Minhx còn là đạo diễn và nhà sản xuất hơn 500 dance music video. Anh sáng lập và đào tạo các nhóm nhảy như Red Queens và Kiddycrew, tham gia nhiều sân khấu lớn và cuộc thi chuyên nghiệp. Anh cũng biên đạo cho nhiều vở nhạc kịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhạc viện Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ.

Minhx bên các học trò nhí.

Anh sở hữu nút vàng Yotube nhờ nhảy.

Trên mạng xã hội, anh sở hữu nhiều nút vàng – nút bạc YouTube và kênh TikTok thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi. Các nội dung hướng dẫn của anh được xây dựng rõ ràng, dễ tiếp cận, giúp nhiều lứa tuổi đến gần hơn với nghệ thuật.

Thời gian gần đây, Minhx chú trọng đưa văn hóa Việt vào từng bài học. Anh kết hợp âm nhạc dân gian, dân gian đương đại với kỹ thuật hiện đại để trẻ vừa rèn luyện kỹ năng vừa cảm nhận văn hóa dân tộc. Đồng thời, anh định hướng trẻ tránh xa những bản remix không phù hợp với lứa tuổi, tiếp cận nghệ thuật theo hướng lành mạnh và bài bản.

Trong năm 2026, anh dự định thành lập công ty giải trí và triển khai chương trình đào tạo tài năng nhí, tập trung xây dựng tư duy nghệ thuật, kỹ năng biểu diễn và định hướng nghề nghiệp cho trẻ có tố chất.