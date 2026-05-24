Minh Tuấn đăng quang Á vương Du lịch Việt Nam 2026, giành thêm giải tài năng

Tối 23/5 tại Cần Thơ, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Sau các phần tranh tài và quá trình đánh giá xuyên suốt từ ban giám khảo, thí sinh Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang) và Nguyễn Hàn Việt (Khánh Hòa) lần lượt đăng quang ngôi vị cao nhất ở hạng mục Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Giây phút vinh danh của Minh Tuấn

Đáng chú ý, thí sinh Nguyễn Minh Tuấn – sinh viên ngành Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội – đã xuất sắc giành danh hiệu Á vương 3, đồng thời nhận thêm giải thưởng Nam vương Tài năng (Best in Talent).

Sở hữu chiều cao 1m83 cùng ngoại hình sáng và phong thái tự tin, Minh Tuấn sớm gây chú ý ngay từ những vòng đầu của cuộc thi. Dù là lần đầu tham gia một sân chơi nhan sắc, đại diện đến từ Hà Nội cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong suốt hành trình tại vòng chung kết ở Cần Thơ.

Trước đêm chung kết, Minh Tuấn còn ghi tên vào top 5 ở ba phần thi phụ gồm Người đẹp Thời trang (Best in Fashion), Nam vương Tài năng (Best in Talent) và Dự án cộng đồng (Best in Community Project).

Minh Tuấn tham gia cuộc thi với sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Ở phần thi tài năng, Minh Tuấn gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Thanh xuân (sáng tác: Phạm Hoàng Huy) cùng vũ đoàn. Tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm nhạc lẫn sân khấu đã giúp anh giành chiến thắng ở hạng mục Nam vương Tài năng.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Minh Tuấn cho biết anh đã có sự đầu tư nghiêm túc về nhiều kỹ năng như trình diễn, thanh nhạc và vũ đạo. Đặc biệt, anh được mẹ là NSƯT Thanh Tâm hỗ trợ trong quá trình luyện giọng và biểu diễn.

Không chỉ thử sức ở lĩnh vực người mẫu – trình diễn, Minh Tuấn còn có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật trước đó. Anh từng theo học các khóa MC sự kiện, catwalk, thanh nhạc và diễn xuất. Nam sinh cũng tham gia một số dự án phim truyền hình như Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh hay Đội điều tra số 7.

Chia sẻ sau cuộc thi, Minh Tuấn cho biết trong khoảng ba năm qua, anh đã chủ động trau dồi các kỹ năng về diễn xuất, thuyết trình, ca hát, vũ đạo song song với việc rèn luyện thể chất mỗi ngày.

“Khi được xướng tên vào top 5 và đạt danh hiệu Á vương, tôi rất vui vì những nỗ lực và mục tiêu mình theo đuổi đã dần trở thành hiện thực”, Minh Tuấn bày tỏ.

Sau cuộc thi, Minh Tuấn dự kiến hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, với định hướng tập trung vào âm nhạc và diễn xuất. Nam Á vương cũng tiết lộ đang lên kế hoạch thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay trong thời gian tới.