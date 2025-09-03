Minh Tú đứt hoàn toàn dây chằng gối

Ngày 3/9, Minh Tú cho biết cô trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng đầu gối và gọt sụn chêm sau chấn thương ở Sao nhập ngũ. Nữ người mẫu đang trong giai đoạn hồi phục với các buổi vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Cô nói đây là hành trình dài, nhiều thử thách.

“Ca mổ chỉ là bước đầu. Lần đầu tôi trải qua ca phẫu thuật, ngủ qua đêm trong bệnh viện, lần đầu biết thế nào là những cơn đau làm mình trằn trọc không ngủ được. Tôi sớm trở lại với phiên bản khỏe mạnh”, Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú gặp chấn thương nặng trong quá trình tham gia Sao nhập ngũ. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Lúc đó, cô nói cảm giác nặng nề khi nhận kết quả, tiếc nuối kế hoạch đang dang dở, lo lắng chặng đường hồi phục sắp tới.

Minh Tú nhập viện điều trị sau chấn thương ở Sao nhập ngũ.

Nữ người mẫu nói chồng cô luôn bên cạnh những lúc cô gặp khó khăn. “Anh luôn ở cạnh mình trong những ngày khó khăn nhất, chăm sóc và hỗ trợ mình trong quá trình này”, cô chia sẻ.

Minh Tú cho rằng việc phẫu thuật lần này cho cô nhiều bài học, biết trân trọng sức khỏe hơn.

Minh Tú rời Sao nhập ngũ sau khi quay hình tập 4 do chấn thương nặng. Trong video, nữ người mẫu bật khóc, chống nạng chia sẻ với đồng đội là "có việc phải xử lý gấp, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng các đồng chí".

"Tuy tiếc khi nói tạm biệt, quãng thời gian ở đây để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và tình cảm đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chương trình, khán giả và chúc các đồng đội của tôi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ", Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú là nghệ sĩ thứ hai rời Sao nhập ngũ sau Ninh Dương Lan Ngọc. Diễn viên Gái già lắm chiêu trước đó động viên Minh Tú vì đồng cảnh ngộ bị chấn thương.

Ninh Dương Lan Ngọc nói cô thấy có lỗi vì trở thành gánh nặng, phải nhờ Diệu Nhi, Minh Tú và các thành viên khác thay nhau cõng. “Tôi ngại lắm, không còn lòng dạ để chơi. Đi cùng mọi người mà lúc nào cũng được cõng, tôi thấy áp lực vô cùng. Vì vậy, tôi xin phép ê-kíp dừng lại”, Lan Ngọc chia sẻ.