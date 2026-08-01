Minh tinh Hàn U60 nhưng chỉ như mới 30 nhờ 1 loại thức uống dùng để thay thế trà sữa

Đằng sau vẻ ngoài "lão hóa ngược" của minh tinh xứ Hàn chính là chế độ khoa học được duy trì đều đặn.

Ở tuổi 58, Uhm Jung Hwa vẫn khiến công chúng kinh ngạc bởi vóc dáng săn chắc, thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng gần như không có dấu hiệu "giảm tốc". Đáng chú ý, nữ diễn viên từng tiết lộ kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy độ tuổi cơ thể của cô chỉ ở ngưỡng 30. Thông tin này thực tế đã được Uhm Jung Hwa chia sẻ từ năm 2023, khi cô cho biết sau một thời gian ăn uống có kiểm soát, hạn chế carbohydrate và đường, kết quả kiểm tra cho thấy tuổi cơ thể được đánh giá ở nhóm 30 tuổi. Đến tháng 8/2026, cô vẫn duy trì những nguyên tắc này và cho biết từng được đo ở mức đầu 30 tuổi.

Uhm Jung Hwa là một trong những chị đẹp sở hữu vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc của làng giải trí Hàn Quóc.

Ăn ít tinh bột, hạn chế đường nhưng không cực đoan

Một trong những nền tảng giúp Uhm Jung Hwa duy trì vóc dáng nhiều năm qua là chế độ ăn uống có tính kỷ luật cao. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô theo đuổi chế độ low-carb, low-sugar, đặc biệt chú trọng việc cắt giảm đường và những thực phẩm giàu tinh bột. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cô không biến việc ăn kiêng thành cuộc chiến với mọi loại thực phẩm. Khi không trong giai đoạn quay phim, Uhm Jung Hwa thường ăn thịt gà, rau củ và kiểm soát khẩu phần khá kỹ, thậm chí cân đo lượng thực phẩm trước khi ăn.

Trong chia sẻ mới nhất, cô cho biết hiện còn duy trì thói quen một ngày một bữa, đồng thời đặc biệt hạn chế đường và carbohydrate. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh mục tiêu của việc kiểm soát ăn uống không chỉ là giữ dáng mà còn để cơ thể khỏe mạnh, đủ sức theo đuổi công việc lâu dài.

Nhịn ăn gián đoạn để kiểm soát những ngày "xả hơi"

Bên cạnh chế độ ăn, Uhm Jung Hwa còn từng tiết lộ áp dụng nhịn ăn gián đoạn. Trong một cuộc phỏng vấn với Elle Korea, cô cho biết khoảng thời gian nhịn càng dài thì cô càng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và tin rằng điều này có liên quan đến quá trình duy trì sự trẻ trung. Một số chia sẻ về chế độ của cô cho thấy nữ diễn viên thậm chí có những giai đoạn nhịn kéo dài hơn bình thường. Tuy nhiên, con số chính xác 18-20 tiếng chưa được các nguồn báo chí mình tìm thấy xác nhận rõ ràng, nên không nên xem đây là một "công thức" cố định của Uhm Jung Hwa.

Điểm quan trọng hơn nằm ở cách cô quay trở lại guồng ăn uống sau những dịp cho phép bản thân thoải mái hơn. Thay vì duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe mọi lúc, cô điều chỉnh lại khẩu phần và thời gian ăn để trở về nhịp sinh hoạt quen thuộc. Chính sự linh hoạt đi kèm kỷ luật này giúp chế độ của cô có tính thực tế hơn.

Nước chanh dưa leo – món uống quen thuộc mỗi mùa hè

Một bí quyết khác được Uhm Jung Hwa công khai trên kênh YouTube Umaizing Uhm Jung Hwa TV là nước chanh dưa leo. Cô cho biết mình thường uống loại nước này trong suốt mùa hè, đặc biệt sau khi tập luyện. Công thức khá đơn giản gồm 1 quả dưa leo, 1/2 quả chanh, một chút muối và 2 lít nước. Các nguyên liệu được thái lát, ngâm trong nước rồi làm lạnh trước khi uống.

Uhm Jung Hwa lý giải dưa leo chứa nhiều nước, chanh được cô tin là hỗ trợ tiêu hóa, còn một lượng nhỏ muối tạo cảm giác giống thức uống bổ sung điện giải. Điểm khiến thức uống này đáng tham khảo vì thế không nằm ở một công dụng thần kỳ mà ở công thức ít calo, không thêm đường và dễ uống. Khi thay cho nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống nhiều đường, nước chanh dưa leo có thể giúp giảm lượng calo nạp vào mà vẫn tạo cảm giác ngon miệng. Với Uhm Jung Hwa, đây giống một thói quen bổ trợ cho chế độ ăn và tập luyện hơn là "chìa khóa" duy nhất giúp cô giữ dáng.

Ngoài ra, minh tinh xứ Hàn cũng duy trì thói quen vận động đều đặn. Từ những năm trước, cô từng chia sẻ mình tập trung vào các bài tập cho cơ bụng, cánh tay và vòng 3 để duy trì cơ bắp. Gần đây, Pilates cũng trở thành một phần trong routine của nữ diễn viên, giúp cô chú trọng hơn vào sức mạnh vùng core, độ linh hoạt và khả năng phối hợp toàn thân.

Có thể thấy, diện mạo như bị thời gian lãng quên của Uhm Jung Hwa đến từ kết quả của nhiều năm duy trì những thói quen tương đối nhất quán: ăn uống có kiểm soát, hạn chế đường và tinh bột, chú trọng protein cùng rau củ, vận động thường xuyên và biết điều chỉnh cơ thể sau những giai đoạn ăn uống thoải mái.

Ảnh: Instagram.