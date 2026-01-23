"Mình đăng lên để cảnh báo các phụ huynh theo dõi con sát sao hơn" - Đọc chia sẻ của bà mẹ ở Đồng Nai mà nổi da gà

Mới đây, một bài chia sẻ kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn riêng tư gửi vào tài khoản mạng xã hội của một học sinh được 1 bà mẹ ở Biên Hoà (Đồng Nai) chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận lo lắng, bất an.

Người mẹ trong câu chuyện cho biết, ban đầu chị không có ý định đăng tải sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, chị quyết định chia sẻ để cảnh báo các phụ huynh khác cần theo dõi con sát sao hơn khi con sử dụng mạng xã hội. “Ai cũng biết TikTok hay các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều nội dung rác, nhưng thời gian qua tôi còn phát hiện một thực tế đáng sợ hơn: đó là những không gian trò chuyện riêng, nơi các đối tượng lạ chủ động tiếp cận trẻ em”, chị viết.

Nội dung ban đầu chỉ là những câu chào hỏi tưởng chừng vô hại như “em ơi”, “đâu rồi”, “nhớ quá”, sau đó là những câu dò xét như “học giỏi không”. (Ảnh: Mẹ T.U)

Theo chia sẻ, đoạn tin nhắn được gửi đến tài khoản của con chị từ một người hoàn toàn xa lạ, bắt đầu từ tháng 8/2025. Nội dung ban đầu chỉ là những câu chào hỏi tưởng chừng vô hại như “em ơi”, “đâu rồi”, “nhớ quá”, sau đó là những câu dò xét như “học giỏi không”. Chính những câu hỏi này khiến người mẹ rùng mình, bởi nó cho thấy người nhắn tin hoàn toàn ý thức được rằng đối tượng mình đang trò chuyện là một đứa trẻ còn đang đi học.

Đáng lo ngại hơn, theo lời người mẹ, sau những câu xã giao ban đầu, tài khoản kia dần sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, thô tục của người lớn. Trong khi đó, đứa trẻ vì tò mò, thiếu kinh nghiệm và chưa đủ khả năng nhận diện nguy hiểm đã có những trao đổi qua lại trước khi sự việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

“Đây chỉ là một ví dụ điển hình. Thực tế, tôi còn thấy vài trường hợp khác nhưng không tiện nói ra”, người mẹ chia sẻ. May mắn là gia đình chị luôn đồng hành và kiểm soát việc con sử dụng mạng xã hội, nên có thể phát hiện sớm và giải thích cho con hiểu rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không chỉ nằm ở hành vi của tài khoản lạ, mà còn ở cách ứng xử của cha mẹ. Thay vì cấm đoán tuyệt đối, người mẹ cho biết chị chọn cách giải thích, phân tích để con hiểu vì sao những cuộc trò chuyện như vậy là nguy hiểm. “Ngày xưa chúng ta cũng thế, càng bị cấm thì càng lén lút làm. Nhưng thời đại bây giờ khác xưa rất nhiều, những rủi ro trên mạng nguy hiểm và tinh vi hơn gấp bội”, chị viết.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh khác. Không ít người thừa nhận họ đã giật mình khi đọc câu chuyện và lập tức kiểm tra lại điện thoại, lịch sử trò chuyện, các tài khoản mạng xã hội của con. Có phụ huynh chia sẻ rằng chỉ cần nghĩ đến việc con mình có thể nhận những tin nhắn như vậy thôi cũng đã thấy “lạnh sống lưng”.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người liên tưởng đến quyết định gây tranh cãi nhưng được đánh giá là mạnh tay của Úc, khi quốc gia này cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Với không ít phụ huynh, đây không còn là một chính sách “quá khắt khe”, mà là lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ thực sự đang tồn tại trong thế giới số.

Dạy con ngay trước khi quá muộn

Dù đây mới chỉ là câu chuyện được chia sẻ từ lời kể của một bà mẹ trên mạng xã hội nhưng điều khiến nhiều người giật mình không nằm ở đúng sai của một trường hợp cụ thể. Bởi trên thực tế, những nguy cơ mà câu chuyện phản ánh lại hoàn toàn có thật và đang hiện hữu mỗi ngày trong không gian mạng, nơi trẻ em ngày càng tiếp cận sớm hơn, nhiều hơn, nhưng khả năng tự bảo vệ thì chưa theo kịp.

Các chuyên gia giáo dục từng nhiều lần nhấn mạnh: mạng xã hội không xấu, nhưng trẻ em thì chưa đủ năng lực để tự bảo vệ mình.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở những nội dung công khai phản cảm, mà chính là những “vùng xám” như tin nhắn riêng tư, phòng trò chuyện kín, nơi người lớn xa lạ có thể dễ dàng tiếp cận trẻ em bằng những câu chào hỏi tưởng chừng vô hại. Những lời quan tâm ban đầu, nếu rơi vào đúng tâm lý tò mò, non nớt của trẻ, rất dễ trở thành cánh cửa dẫn tới những rủi ro nghiêm trọng hơn. Khi cha mẹ giao điện thoại cho con mà thiếu sự giám sát, vô tình, đó có thể là lúc trẻ phải một mình đối diện với những điều vượt quá khả năng nhận thức.

Ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu thay đổi cách dạy con trong môi trường số: không chỉ dừng lại ở việc cấm đoán hay thu điện thoại, mà là dạy con nhận diện nguy hiểm. Trẻ cần được hướng dẫn rõ ràng rằng không trả lời tin nhắn từ người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân và quan trọng nhất là phải nói ngay với cha mẹ khi cảm thấy bất an hoặc khó chịu. Song song đó, cha mẹ cũng cần chủ động hiện diện trong đời sống online của con, biết con dùng nền tảng gì, kết bạn với ai và sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét.

Song song đó, vai trò của cha mẹ cũng không thể đứng ngoài. Sự hiện diện trong đời sống online của con không đồng nghĩa với kiểm soát gắt gao mà là sự đồng hành: biết con đang dùng nền tảng nào, thường xem nội dung gì, kết bạn với ai,và sẵn sàng trò chuyện về những điều con gặp phải trên mạng như một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày. Khi cha mẹ giữ được thái độ lắng nghe, bình tĩnh và không phán xét, trẻ mới đủ an tâm để mở lời chia sẻ.

Bởi trong thế giới số, mối nguy hiểm không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình hài rõ ràng. Nó có thể bắt đầu rất nhẹ. Chỉ khi cha mẹ đi cùng con từ sớm, con mới có đủ bản lĩnh để dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.