Serbia đã mua tên lửa không đối đất CM-400AKG của Trung Quốc để trang bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 của mình.

Công ty phân tích Danube Intel đã công bố một bức ảnh về chiếc máy bay và cho rằng các tên lửa có thể đã được chuyển giao sớm nhất vào năm 2025.

Tiêm kích MiG-29 cũng được trang bị các giá treo đa năng từ công ty CATIC của Trung Quốc, cho phép tích hợp nhiều loại tên lửa và bom dẫn đường khác.

Trong 8 tháng qua, máy bay vận tải quân sự của Serbia đã bay đến Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan, nơi chúng có thể đã tiếp nhận vũ khí của Trung Quốc.

"Điều này giải thích các chuyến bay của máy bay vận tải Il-76 từ Ai Cập đến Belgrade", nhà phân tích cho biết.

Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không CM-400AKG của Trung Quốc.

CM-400AKG là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay do Tập đoàn CASIC của Trung Quốc phát triển. Theo giới quan sát, nó có thể đạt tốc độ từ Mach 4,5 đến 5,5.

Mặc dù không phải tất cả các nhà phân tích đều đồng ý với nhận định về khả năng siêu thanh của tên lửa - vì có lẽ quả đạn không duy trì được tốc độ đó trong suốt toàn bộ hành trình, nhưng cấu hình bán đạn đạo và tốc độ bổ nhào cao khiến nó trở thành mục tiêu cực kỳ khó đánh chặn.

Phần đuôi của thân tên lửa chứa động cơ nhiên liệu rắn một tầng. Các đặc tính của động cơ đủ để đẩy tên lửa lên tốc độ siêu thanh và đưa đầu đạn đến khoảng cách 200 - 240km. Động cơ sẽ kích hoạt ngay sau khi tên lửa được thả khỏi máy bay.

Theo các nguồn tin công khai, tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp: Quán tính, vệ tinh và dẫn đường bằng hồng ngoại hoặc radar.

Điều này cho phép nó tấn công cả mục tiêu trên biển và mục tiêu cố định trên mặt đất, bao gồm các trạm radar, căn cứ và vị trí phòng không.

Tên lửa CM-400AKG nặng khoảng 900kg, mang theo đầu đạn trọng lượng 200kg. Tầm bắn phụ thuộc vào cấu hình phóng và ước tính nằm trong khoảng từ 100 đến 240km.