MiG-29 Ukraine bắn hạ tên lửa Banderol bằng tên lửa R-60 ở độ cao cực thấp

Một tiêm kích MiG-29 thuộc Không quân Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình Banderol của Nga ở độ cao cực thấp bằng đạn R-60.

Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram "Hoa hướng dương" có liên kết với Lực lượng vũ trang Ukraine. Họ cũng công bố đoạn video ghi lại hoạt động chiến đấu của tiêm kích MiG-29 Ukraine trong vụ đánh chặn này.

Kênh truyền thông nói trên cho biết nhiệm vụ tác chiến phòng không được thực hiện bởi một phi công trên chiếc MiG-29MU1 hiện đại hóa.

"Chỉ vài giây để đưa ra quyết định, rút lui hay làm mọi cách để bảo vệ những người thân yêu của bạn?!", kênh telegram này viết và nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hàng không ở độ cao như vậy đòi hỏi phi công phải đưa ra quyết định nhanh chóng và thấu đáo.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine lập chiến công bắn hạ tên lửa hành trình Banderol của Nga bằng đạn R-60.

R-60 là một loại tên lửa không đối không dẫn đường tầm ngắn cỡ nhỏ của Liên Xô, được đưa vào sử dụng từ cuối năm 1973. Nó được trang bị đầu dò hồng ngoại với khả năng thu nhận bức xạ nhiệt từ động cơ máy bay hoặc tên lửa đối phương và được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không đang cơ động ở cự ly ngắn.

Vào đầu cuộc chiến tranh toàn diện với Nga, tên lửa R-60 được coi là lỗi thời, vì lúc đó kho vũ khí đã có đủ đạn R-73 hiện đại hơn với khả năng chiến đấu tốt hơn.

Tuy nhiên, việc cạn kiệt kho dự trữ do Không quân Ukraine liên tục sử dụng nó để bắn hạ tên lửa hành trình của Nga và máy bay không người lái cảm tử Shahed/Geran-2 đã buộc phải huy động các tên lửa tầm ngắn lỗi thời.

Ông Igor Fedirko - Giám đốc điều hành Hội đồng Vũ khí Quân sự Ukraine đã phát biểu về công việc hiện đại hóa tên lửa không đối không R-60 và việc điều chỉnh nó để triển khai từ các bệ phóng trên mặt đất vào tháng 11/2025.

Vị chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là giải pháp tạm thời, cho phép tận dụng các tên lửa hàng không cũ vốn không còn phù hợp.

Khi hiện đại hóa tên lửa R-60MK và các phiên bản cải tiến khác, linh kiện cũ được thay thế bằng loại kỹ thuật số, cho phép tăng đáng kể độ nhạy của đầu dò hồng ngoại, thậm chí có ý kiến cho rằng "một số công ty đã đạt được khả năng cải thiện độ nhạy của cảm biến gần gấp 10 lần".

Trong khi đó vũ khí vừa bị R-60 bắn hạ - tên lửa Banderol được thiết kế và sản xuất bởi Công ty cổ phần Kronstadt. Tốc độ tối đa của tên lửa là 620 - 650km/h, và tốc độ hành trình trong khoảng 520 - 560km/h.

Tên lửa được trang bị đầu đạn OFBCH-150 với tổng khối lượng 114,3kg, trong đó 49,5kg là chất nổ. Khi phóng từ máy bay, Banderol có khả năng đạt tầm bắn lên đến 500km.