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Miệt mài trả nợ, Campuchia vẫn đang vay Trung Quốc bao nhiêu?

Y Vân
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Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 31% tổng nợ công của Campuchia.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nước này nợ Trung Quốc 3,9 tỷ USD tính đến cuối quý 1/2026, giảm từ mức 4 tỷ USD vào cuối 2025.

Theo Báo cáo Thống kê Nợ công Campuchia, tổng nợ công nước này là 12,7 tỷ USD tính tới cuối quý 1, giảm so với mức 12,8 tỷ USD cuối năm 2025.

Như vậy, vốn vay Trung Quốc chiếm gần 31% tổng nợ công của Campuchia, củng cố vị thế chủ nợ song phương lớn nhất của Phnom Penh.

Cũng trong quý 1, Campuchia trả nợ Trung Quốc 171 triệu USD, bao gồm 143,6 triệu USD tiền gốc và 27,4 USD tiền lãi.

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Trung Quốc đã tạm ngừng các khoản vay song phương cho Campuchia từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, trong năm 2025, Campuchia đã vay 268 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) – định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên AIIB giải ngân trở lại cho Campuchia kể từ năm 2024.

Điều này cho thấy dù nguồn vay song phương từ Trung Quốc đã tạm dừng, ảnh hưởng của Bắc Kinh với cấu trúc tài chính của Campuchia vẫn đáng kể thông qua các kênh đa phương như AIIB.

Tags

Campuchia

vay nợ Trung Quốc

Trung Quốc

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