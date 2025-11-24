Theo thông tin, vợ chồng anh Phan Văn Thôi (51 tuổi) và vợ Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi), ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã bị dòng lũ cuốn trôi khi đang tìm cách chạy lũ cùng con út.

Vợ chồng anh Thôi qua đời để lại ba người con, trong đó Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Phan Tấn Phú, sinh viên năm 2 Trường ĐH Lạc Hồng.

Ba anh em Thịnh, Phú và Khôi trở thành những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì bão lũ - Ảnh: Đ.P

Trước mất mát to lớn, Ban Giám hiệu cả hai trường đã kịp thời vào cuộc, mỗi trường hỗ trợ 15 triệu đồng cho việc lo hậu sự. Đồng thời, cả hai trường quyết định miễn toàn bộ học phí cho Thịnh và Phú trong quãng thời gian còn học tại trường.

Ngoài ra, Đại học Lạc Hồng cam kết hỗ trợ Phú cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường, còn Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng sẽ ưu tiên giới thiệu công việc phù hợp cho Thịnh.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đang khảo sát những trường hợp sinh viên khác bị ảnh hưởng nặng do lũ để đề xuất các hỗ trợ ngay lập tức.

Đại học Lạc Hồng đồng thời phát động quyên góp trong toàn trường, kêu gọi cán bộ, giảng viên và sinh viên chung tay hỗ trợ cho các gia đình chịu thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 23/11, số tiền quyên góp đã lên tới hơn 145 triệu đồng.

Ngoài ra, ghi nhận của Tiền Phong, các trường đại học phía Nam đang lên danh sách các sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua để có phương án hỗ trợ trước mắt và lâu dài.

Đây là hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm cao của nhà trường đối với sinh viên và cộng đồng trong giai đoạn hậu lũ lụt.