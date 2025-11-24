HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xôn xao clip nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối

Tuấn Minh |

Công an xã Thường Xuân (Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối.

Chiều 24-11, một lãnh đạo UBND xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin đoạn clip đăng trên mạng xã hội về việc 2 em nhỏ bị hành hung, bắt quỳ gối xảy ra trên địa bàn.

Xôn xao clip nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối- Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nữ sinh bị nhóm bạn nữ hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện UBND xã Thường Xuân, sự việc xảy ra tuần trước và công an đang vào cuộc xác minh.

Trước đó, trong sáng 24-11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một số nữ sinh (khoảng 12-13 tuổi) đang chất vất, tra hỏi 2 nữ sinh cùng trang lứa. Sau đó, nhóm nữ sinh này đã có hành động đánh, tát nhiều cái vào mặt 2 nữ sinh. Thậm chí, nhóm này còn yêu cầu 2 nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi.

Xôn xao clip nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối- Ảnh 2.

Nữ sinh bị bắt quỳ gối, khoanh tay. Ảnh cắt từ clip

Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh được xác định đang học lớp 6, 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã.

Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng “lạ” của 1 người trúng đặc biệt 3 tờ vé số
Tags

clip nữ sinh hành hung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại