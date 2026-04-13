Ngày 12-4, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Biện pháp tài khóa đặc biệt

Về thuế BVMT, nghị quyết quy định mức thuế đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma-dút và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma-dút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về thuế TTĐB, thuế suất đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6. Để bảo đảm việc điều hành thị trường xăng dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp diễn biến giá trên thị trường thế giới, Chính phủ được giao ban hành Nghị quyết quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực đối với nghị quyết của QH.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế BVMT khoảng 2,7%-6%, thuế GTGT chiếm khoảng 7,4% và thuế TTĐB khoảng 6,7%. Việc miễn tất cả các loại thuế này là giải pháp quan trọng góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhìn nhận với chính sách thuế nêu trên, dự kiến thu ngân sách bình quân mỗi tháng sẽ giảm khoảng 7.300 tỉ đồng. "Tuy nhiên, đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội" - Bộ trưởng nhìn nhận.

Đối với các ý kiến đại biểu đề nghị có phương án, kế hoạch xử lý phần hụt thu ngân sách nhà nước để bảo đảm điều hành dự toán chủ động, hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, chủ động điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; ứng phó linh hoạt đối với các vấn đề phát sinh, bảo đảm giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng với đó, Chính phủ thực hiện quyết liệt trong việc thu ngân sách; tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt và vượt kế hoạch.

Đối với vấn đề tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ xăng dầu để tránh trục lợi chính sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các đối tượng có dấu hiệu găm hàng và xử lý nghiêm.

100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về miễn thuế đối với các mặt hàng xăng dầu Ảnh: PHẠM THẮNG

Tiếp tục phân quyền, phân cấp mạnh cho TP Hà Nội

Cùng ngày, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) bày tỏ ủng hộ các nhóm chính sách trong dự thảo luật sửa đổi, nhất là định hướng phân quyền, phân cấp mạnh cho chính quyền TP Hà Nội. Theo ông, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trao thêm nhiều thẩm quyền, kể cả trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế đặc thù, qua đó tạo dư địa để Hà Nội phát triển nhanh, linh hoạt hơn.

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng phân quyền càng mạnh thì yêu cầu kiểm soát quyền lực càng cao, do vậy, cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách. Hà Nội cũng cần có kế hoạch đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Dành thời gian phân tích về các quy định phát triển giáo dục của TP Hà Nội, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung rõ hơn định hướng và cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trường công lập. Theo bà, việc hoàn thiện các quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để Hà Nội chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư và phát triển hệ thống trường công lập phù hợp.

"Nếu được thiết kế đồng bộ, hệ thống chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực tuyển sinh mà còn góp phần ổn định tâm lý xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng cho học sinh thủ đô" - bà Tú Anh nhấn mạnh.

Xem xét việc thành lập TP Đồng Nai Theo chương trình điều chỉnh, tại đợt 2 (từ ngày 20 đến 23-4) của kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của QH về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ba nội dung khác cũng được bổ sung vào chương trình kỳ họp, gồm: Dự thảo nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo nghị quyết của QH về thí điểm chế định luật sư công; dự thảo nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.



