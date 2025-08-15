"Miền đất hứa" của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Biệt thự sân vườn, view hướng đồi, thích hợp gia đình 4 người nghỉ dưỡng!

Hot nhất mạng xã hội hiện tại chắc chắn là tổ ấm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu. Sau thời gian dài kín tiếng, cả hai vừa bị bắt gặp lộ diện cùng 2 em bé song sinh tại biệt thự ở Tam Đảo. Những hình ảnh yên bình của cặp đôi bên các con khiến người hâm mộ hạnh phúc lây. Bên cạnh đó, nhiều người còn không khỏi xuýt xoa trước không gian bình yên mà gia đình nhỏ đang tận hưởng.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

Tất tần tật về căn biệt thự hot nhất hiện tại

Căn biệt thự tại Tam Đảo của Hoàng Thuỳ Linh được xây dựng trên khu đất rộng rãi, bao quanh là cây cối xanh mát. Cơ ngơi gồm 2 căn nhà liền kề nhau trông cực bề thế, được bố của Hoàng Thuỳ Linh lên thiết kế. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là món quà báo hiếu cô dành cho bố mẹ.

Hoàng Thuỳ Linh từng chia sẻ: "Mình papa thiết kế và làm kết cấu. Mami thì lo lắng quán xuyến tất cả. Thế nên mình có vất vả một chút cũng thấy xứng đáng! Tự hào vì làm con của bố mẹ!"

Biệt thự của Hoàng Thuỳ Linh ở Tam Đảo là tổ hợp 2 căn nhà liền kề

Được biết, biệt thự này được bố của Hoàng Thuỳ Linh lên ý tưởng thiết kế, còn mẹ nữ ca sĩ giám sát thi công.

Cảnh vật xung quanh cực lãng mạn.

Không khí thoáng đãng, thiên nhiên bao trùm trông vô cùng yên bình.

Không gian sống ở đây ngập tràn cây xanh, có vườn rau, hoa đào nở khắp sân và sân thượng rộng rãi, nơi cả nhà có thể cùng nhau tổ chức tiệc BBQ hoặc đơn giản là ngồi uống trà, ngắm mây trôi. Bên trong, lò sưởi tạo nên sự ấm áp giữa tiết trời se lạnh quanh năm của Tam Đảo. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa an yên, vừa gần gũi như chính cách Hoàng Thuỳ Linh và gia đình cô chia sẻ đời sống riêng: tinh tế, không quá ồn ào.

Chiếc view từ biệt thự cũng là một điểm cộng lớn khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra những ngọn đồi trập trùng, cây cối trải dài tạo cảm giác thư thái, nhẹ tênh. Không ít lần nữ ca sĩ check-in ở chính góc này, như một cách để khoe khéo không gian sống trong mơ giữa núi rừng Tam Đảo.

Bên trong biệt thự có lò sưởi.

Khu vực sân thượng rộng rãi để làm tiệc.

Nữ ca sĩ tận dụng khu đất trống để trồng cây, rau củ.

Hoàng Thuỳ Linh rất tâm huyết với khu vườn của mình.

View của biệt thự quá chill.

Từng là nơi tổ chức lễ ăn hỏi kín tiếng của cặp đôi

Cũng tại biệt thự này, hàng xóm từng kể lại vào khoảng đầu năm 2023, gia đình Hoàng Thuỳ Linh tổ chức một buổi tiệc gả con gái. Khi đó, người dân sống gần khu vực biệt thự cho biết vào giữa tháng 1/2023, nhà Hoàng Thùy Linh rất hay tụ họp đông người. Người dân xung quanh đó cũng nghe về việc bố Hoàng Thùy Linh vui mừng vì gả con gái.

Thời điểm rầm rộ thông tin này, Đen Vâu từng lên tiếng, không nhắc trực tiếp nhưng cũng không phủ nhận, anh nói: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo".

Hàng xóm kể lễ ăn hỏi của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào khoảng tháng 1/2023

Không gian nghỉ dưỡng của tổ ấm 4 người

Trong lần được bắt gặp mới đây tại Tam Đảo, Đen Vâu được bắt gặp mặc áo sơ mi rộng, đi dép lê, tự tay mua phở sáng cho cả nhà. Hoàng Thuỳ Linh thì nhẹ nhàng, tóc buộc gọn, ân cần bế con tắm nắng. Hai nhóc sinh đôi - một trai một gái - nay đã hơn 1 tuổi, đều bụ bẫm, dễ thương, có tên ở nhà thuần Việt gợi nhớ đến các loại cây quả trong vườn. Hàng xóm nhận xét các bé rất dạn dĩ, quấn ông bà và vô cùng lanh lợi.

Không còn là những nghệ sĩ đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu tại Tam Đảo hiện lên như bất kỳ ông bố, bà mẹ nào khác: nhẹ nhàng, tận tụy và tận hưởng cuộc sống giản dị bên các con.

Đen Vâu xuất hiện tại biệt thự của Hoàng Thuỳ Linh ở Tam Đảo.