Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào trong 2 ngày tới

Duy Anh |

Từ nay đến đầu tháng 3, Bắc Bộ được dự báo liên tục có mưa, trời nồm ẩm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/2), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, gây nồm ẩm.

Dự báo, từ ngày 25–26/2: Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng.

Toàn miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào trong 2 ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/2

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

