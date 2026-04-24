Miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới ngay trong tháng này, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông rải rác cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động).

Dự báo, từ ngày 26-28/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và giông rải rác trong các ngày 29-30/4.

Do chịu tác động của các không khí lạnh liên tục tràn xuống, từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc tiếp tục mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/4

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.