Miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới ngay trong tháng này, nhiều nơi mưa to

Duy Anh |

Dự báo từ nay đến 30/4, miền Bắc có mưa, thời tiết mát mẻ do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông rải rác cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động).

Dự báo, từ ngày 26-28/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và giông rải rác trong các ngày 29-30/4.

Do chịu tác động của các không khí lạnh liên tục tràn xuống, từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc tiếp tục mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/4

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 25/4

thời tiết hà nội ngày 25/4

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

7 nhân viên quán ăn say ngủ, sáng dậy xem camera phát hiện cảnh tượng sợ hãi

6 ô tô dính chặt vào nhau khi đổ dốc cầu, giao thông tê liệt suốt đêm

Vì sao cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố trong vụ nam sinh lao xuống mương tử vong?

Hyundai ra mắt xe điện cỡ nhỏ mới, đi gần 500 km/sạc

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

