Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới là 61 km/h, cấp 7, giật tăng 2 cấp.

Trong vài giờ nữa, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp vào chiều nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sáng nay. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) sáng nay vẫn còn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ nay đến hết đêm ma, Bắc Bộ mưa lớn do ảnh hưởng của thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tuy bão suy yếu, người dân những khu vực nêu trên vẫn cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ do mưa lớn

Miền núi phía Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn do bão Bualoi, đất ngậm nước, đạt trạng thái bão hòa (trên 85%). Thêm đợt mưa do bão Matmo, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất cao.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, (từ 0h đến 6h ngày 6/10), khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ,Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: HuaNhan 68,6mmmm (Sơn La); Mường Tuổng 50,8mm (Phú Thọ); Ngũ Chỉ Sơn 59mm (Lào Cai); Mẫu Sơn 84,1mm (Lạng Sơn); Bản Sen 42,9mm (Quảng Ninh);...

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (Ảnh: NCHMF).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.