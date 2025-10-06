Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Hữu Phát sinh năm 1994

Ngày 4/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phát (31 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (53 tuổi) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Nguyễn Hữu Phát là Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Nam Cương, còn Nguyễn Văn Tiến là chủ Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến, cùng có địa chỉ tại thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa), thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Nguyễn Hữu Phát - Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Nam Cương (Ảnh: Dân việt).

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Công an nhân dân, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tại Farm & Zoo bên trong Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến đang nuôi, nhốt động vật hoang dã quý hiếm.

Sau cuộc kiểm tra hành chính ngày 27/8, lực lượng Công an đã phát hiện 17 cá thể động vật, trong đó có 16 con cá sấu và 1 con vẹt trắng.

Qua kiểm tra và thẩm định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong số 17 động vật trên có 14 cá sấu xiêm, là loại động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 1B; có 2 các sấu Cu Ba, 1 loại vẹt màu vàng, thuộc Phụ lục I của Công ước CITES về danh mục các loài động, thực vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Cơ sở này cũng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động nuôi, nhốt, cứu hộ hoặc bảo tồn đa dạng sinh học động vật hoang dã quý hiếm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.