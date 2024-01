Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường giữa những ngày rét kỷ lục

Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 26/1, Bắc Bộ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại.

Riêng Bắc bộ và Thanh Hóa đêm 25 - 26/1 trời rét hại. Vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Chuyên gia khí tượng cho biết, theo dự báo, tình trạng rét hại diện rộng này sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Bắc Bộ duy trì nhiệt thấp dưới 13 độ đến ngày 26/1, khu vực Trung Bộ sẽ duy trì rét hại đến ngày 25/1. Sau đó, từ ngày 25-28/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Sau ngày 28/1, tình trạng rét đậm, rét hại mới được cải thiện, nhiệt tăng và phải sau ngày 30/1 nhiệt độ ban ngày ở Bắc Bộ mới tăng lên trên 20 độ.

Dự báo nhiệt độ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trong 2 ngày tới.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 6h sáng nay đo được tại trạm Hà Đông là 9,2 độ C. Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương nhiệt độ chỉ hơn 8 độ C.

Tại khu vực vùng núi, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất là -2,5 độ C, tiếp đến là Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,1 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ dao động mức nhiệt từ 9 - 11,5 độ C.

Băng giá xuất hiện và bao phủ toàn bộ đỉnh Phia Oắc trong 2 ngày qua. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trong vài ngày tới, nhiệt độ tại các khu vực trên tiếp tục duy trì ở mức rét hại, thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.