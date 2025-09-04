HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Miền Bắc sắp đón nhiều đợt mưa to liên tiếp, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh |

Dự báo, từ ngày 6/9, nắng nóng sẽ giảm dần ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai (5/9), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng, nhiều nơi ở Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Dự báo từ đêm mai đến ngày 13/9, Bắc Bộ liên tiếp có mưa rào và dông, nắng nóng giảm dần. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ trong khoảng 5 - 7/9 sẽ có mưa rải rác vào đêm và sáng; từ 9 - 13/9, nhiều nơi xuất hiện mưa to. 

Miền Bắc sắp đón nhiều đợt mưa to liên tiếp, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón nhiều đợt mưa dông trong tháng 9 (Ảnh: Việt Hùng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

