Miền Bắc sắp đón nhiều đợt mưa to đến rất to

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (19/9), tâm bão số 8 nằm trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc thì vùng áp thấp này có khả năng di chuyển xuôi về phía nước ta, gây ra đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 23 - 24/9.

Dự báo bão số 9 sẽ gây ra một đợt mưa lớn tại Bắc và Trung Bộ (Ảnh: Báo Nhân dân).

Đáng chú ý hơn là sau cơn bão số 8 sẽ có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng trong ngày và đêm 18/9 sẽ mạnh lên thành bão - cơn bão số 9.

Sau đó, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 24 - 26/9. Đây được dự báo là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.