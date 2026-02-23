Miền Bắc sắp đón mưa to trong nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/1), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài đến hết ngày mai.

Dự báo, từ đêm mai 24/2 đến ngày 26/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời lạnh về đêm và sáng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng.

Ảnh minh họa (nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/2

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ từ 20-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.