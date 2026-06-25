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Miền Bắc sắp đón mưa to

Nguyễn Hoài
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Dự báo từ chiều tối đến đêm nay (25/6), miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, ban ngày khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng gay gắt. Miền Trung tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Trước khi đón mưa dông, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt dù nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 36-38 độ, thấp nhất 25-28 độ. Chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay chỉ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo lượng mưa từ chiều tối đến đêm nay ở miền Bắc khoảng 20-40mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng gay gắt nên nguy cơ rất cao có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón mưa to , Dự báo thời tiết ngày 25 / 6 năm 2026 - Ảnh 1.

Miền Bắc có thể đón mưa giải nhiệt vào chiều tối đến đêm nay (25/6)

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay tiếp tục nắng nóng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực này.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, nắng nhẹ, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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