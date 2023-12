Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ C

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào ngày 16/12 sẽ có một bộ phận không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Các tỉnh miền Bắc, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 16/12 trở đi, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ nước ta. Đợt gió mùa đông bắc mạnh này sẽ khiến nền nhiệt giảm sâu, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hoá - Nghệ An. Vùng núi cao ở phía Bắc có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối...

Trong đợt rét này, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, cần đề phòng có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Ảnh: VH

Cùng với rét đậm, rét hại, theo ông Hưởng, không khí lạnh này cũng gây ra một đợt mưa diện rộng ở các tỉnh miền Trung từ ngày 17/12, cục bộ có mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 16/12, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc cấp 6-7, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m, khu vực phía Bắc có thể cao hơn 5m.

Theo ông Hưởng, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra biển động mạnh diện rộng trên hầu khắp khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

