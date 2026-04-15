Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16-4 đến ngày 17-4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đề phòng mưa đá

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về dự báo thời tiết ngày 15-4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Các chuyên gia dự báo ngày 17-4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc; nắng nóng ở các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.