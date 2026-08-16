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Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to, kéo dài 5 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Từ đêm mai đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ đón một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80–170mm, cục bộ có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150–300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100–200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to, kéo dài 5 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh: Lê Trung.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và và ngày 17/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

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