HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn

Duy Anh |

Dự báo, từ ngày 22/9, Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 24/9, khu vực này khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (18/9) đến đêm mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Dự báo, từ ngày 22-23/9, khu vực này có mưa, mưa vừa cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 24-25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 19/9 và từ 22-23/9, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối tháng 9, Bắc Bộ được dự báo liên tục có mưa (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/9

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 19/9

thời tiết hà nội ngày 19/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại