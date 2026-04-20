Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to 3 ngày liên tiếp

Duy Anh |

Các đợt không khí lạnh liên tục tràn xuống miền Bắc từ giữa tháng 4 gây mưa dông nhiều ngày, thời tiết mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/4), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh,

Dự báo, khoảng 23/4, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ khoảng đêm 22 đến ngày 24/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Báo Tin tức).

Như vậy, chỉ trong nửa cuối tháng 4, Bắc Bộ đón liên tiếp 3 không khí lạnh gây mưa, thời tiết mát mẻ: Đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ 2 từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ 3 từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/4

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Bắt Nguyễn Minh Thư sinh năm 1977
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
