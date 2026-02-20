HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào, rét đậm

Duy Anh |

Theo dự báo, khoảng mùng 6 Tết âm lịch, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ gây mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 20/2 đến ngày 22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét về đêm và sáng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Dự báo, đến khoảng 22/2, Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào, rét đậm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.

Nam Bộ đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết hà nội ngày 21/1

thời tiết ngày 21/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại