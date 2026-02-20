Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào, rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 20/2 đến ngày 22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét về đêm và sáng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Dự báo, đến khoảng 22/2, Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/2
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.
Nam Bộ đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.