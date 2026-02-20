HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh tính tài xế đột nhiên giữ tay khiến CSGT phải đu người theo xe ô tô gần 500m

Duy Anh |

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế ở Tuyên Quang bất ngờ giữ tay rồi tăng ga bỏ chạy.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tối qua (19/02), tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên đã ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

Trong khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì bị lái xe đột nhiên giữ tay, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển xe ô tô tăng ga bỏ chạy.

Thiếu tá Đông bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo xe. Chạy khoảng 500m thì đối tượng thả tay Thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm Thiếu tá Đông bị ngã xuống đường.

Hậu quả, Thiếu tá Đông bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Danh tính tài xế đột nhiên giữ tay khiến CSGT phải đu người theo xe ô tô gần 500m - Ảnh 1.

Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống).

Nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền, sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên; nồng độ cồn trong người của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21mg/L.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Danh tính tài xế đột nhiên giữ tay khiến CSGT phải đu người theo xe ô tô gần 500m - Ảnh 2.
Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993
