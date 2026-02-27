Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa rào nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (27/2) đến ngày 2/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo từ đêm 2-6/3, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh mới tràn về.

Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ 4-5/2 trời chuyển rét.

Ảnh minh họa (nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-33 độ.