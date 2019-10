Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa dông gió lạnh diện rộng

Sau đợt không khí lạnh tràn về vào ngày 13 - 15.10, miền Bắc tiếp tục quay lại hình thái thời tiết nắng gắt ban ngày dù đã cuối thu.

Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, trời chỉ lạnh vào đêm và sáng. Thông tin về những đợt không khí lạnh trong thời gian tới được người dân quan tâm đón đợi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định mới nhất về tình hình thời tiết đặc biệt trong tuần này. Theo đó, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mạnh mới kéo nền nhiệt giảm sâu.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 21 - 22.10, khu vực Hà Nội không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 32 độ C, thấp nhất khoảng 21 - 24 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 25.10, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C.

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 21 - 22.10, khu vực Bắc Bộ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 32 độ C, thấp nhất khoảng 20 - 23 độ C, riêng vùng núi cao dưới 18 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ ngày 23 đến 25.10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 24 - 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 0,5 - 1,5m. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cục bộ tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang trong khoảng ngày ngày 23 đến 25.10.

Khu vực Trung bộ

Từ ngày 21 - 25.10, khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33 độ C, phía Nam 32 - 34 độ C.

Mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có dao động. Từ ngày 20.10 trở đi, mực nước trên các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 21.10 đến ngày 25.10, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 24 - 25.10 có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều.

Thời tiết biển

Không có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trong thời gian dự báo.

Từ ngày 20.10 gió đông bắc yếu dần.

Từ ngày 25 - 31 tháng 11, ven biển Nam Bộ bắt đầu đợt triều cường cao.