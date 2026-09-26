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Miền Bắc sắp có mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày liên tiếp

Duy Anh
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Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 30/9 đến ngày 5/10, Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/9), khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, chiều tối và tối nay, khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 27/9, các khu vực trên giảm mưa, ngày trời nắng, mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi.

Còn tại Bắc Bộ, dự báo hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa còn duy trì đến ngày 30/9. Từ khoảng đêm 30/9-5/10, khu vực này khả năng xuất hiện có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát.

Miền Bắc sắp có mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 ngày 27/9

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 23-32 độ.

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