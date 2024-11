Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm nay gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ ngày 4/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét. Từ ngày 5-6/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét , vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm sâu, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên khu vực Đông Bắc Bộ trong hai ngày 4-5/11 còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, làm tăng cảm giác rét buốt do không khí lạnh mạnh tràn về.

Dự báo trời rét còn kéo dài nhiều ngày ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 4-5/11, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 18-21 độ, trời rét. Dự báo những ngày sau đó, nền nhiệt tăng nhẹ, trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn còn gây ra mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày cho các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. Trong đó lượng mưa từ 3-5/11 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có nơi trên 500mm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh,từ đêm 3/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.