Trước khi có không khí lạnh về, hôm nay (17/11), miền Bắc vẫn nắng nhiều. Miền Trung và Nam Bộ hôm nay thời tiết cũng nắng ráo. Một số nơi ở Nam Bộ nắng nóng 35 độ C.

Dự báo, mức nhiệt cao nhất trưa và chiều nay ở phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và các phường khác ở miền Bắc dao động từ 30-34 độ C. Dù đây chưa phải là mức nhiệt nắng nóng, nhưng trời ít mây, nắng gắt nên mọi người sẽ cảm thấy nóng rõ khi di chuyển, làm việc ngoài trời.

Chỉ một vài phường ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên là bầu không khí dịu hơn, nhiệt độ không quá 29 độ C.

Miền Bắc nắng nhiều trước khi có không khí lạnh về. (Ảnh: Phạm Minh)



Khoảng sáng mai (18/11), không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc, kèm rãnh áp thấp phía trước gây mưa dông diện rộng, cục bộ có điểm mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Mưa khiến nền nhiệt ngày mai giảm dần, như Hà Nội xuống 27 độ C. Từ đêm mai, trời chuyển rét. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến đợt rét này duy trì đến thứ Bảy (21/11). Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô giảm xuống 15-16 độ C, ban ngày là 20-22 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Bắc miền Trung hôm nay nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ở các phường phổ biến 31-32 độ C.

Nắng cũng là trạng thái chủ đạo ở khu vực Nam miền Trung. Trời nóng vào trưa và chiều khi nhiệt độ nhiều phường tăng lên mức 31-33 độ C.

Nam Bộ hôm nay nắng gắt. Một số phường ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai xảy ra nắng nóng 35 độ C. Còn lại các nơi khác, nhiệt độ sẽ khoảng 32-34 độ C. Về chiều tối, vài nơi có mưa dông và dứt nhanh.

Trên biển, dự báo hôm nay, từ Vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển Cà Mau, Bắc và giữa Biển Đông gồm đặc khu Hoàng Sa đều ít mưa, trời nắng, gió duy trì cấp 3-4. Vùng biển Tây Cà Mau đến An Giang, Nam Biển Đông gồm đặc khu Trường Sa có cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/11:

Tại Thủ đô Hà Nội , sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ , sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế , sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ , ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.