HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc mưa to hết đêm nay, ngày mai thời tiết thay đổi hoàn toàn

Duy Anh |

Từ mai, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới và dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (7/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, thời tiết toàn miền Bắc khá mát mẻ.

Dự báo, từ ngày mai (8/8) Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C và tiếp tục tăng trong 2 ngày tiếp theo.

Đợt nắng nóng diện rộng tại khu vực trên khả năng kéo dài đến ngày 11/8.

Miền Bắc mưa to hết - Ảnh 1.

Ngày mai, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: Tiền phong).


Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực Nam Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

TikToker khá nổi tiếng lái xe tông vào xe chở rác khiến 2 người đi cùng tử vong


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 8/8

thời tiết hà nội ngày 8/8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại