Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Hôm nay miền Bắc hửng nắng vào trưa chiều.

Dự báo từ khoảng chiều tối ngày 20/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1, miền Bắc có mưa rào rải rác. Từ ngày 21/1 trời chuyển rét, có nơi rét đậm, vùng núi có rét đậm rét hại. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo từ đêm 21 và ngày 22/1, Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác, từ ngày 22-23/1, Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào. Thanh Hoá đến Huế từ 22/1, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.